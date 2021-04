Mix tussen Ik Vertrek en Bed & Breakfast is, volgens kijkers, ‘tenenkrommend’

Gisteren, tijdens de nieuwe aflevering van Ik Vertrek, gingen de kandidaten een weekje op vakantie bij elkaar, om daarna de accommodatie van het andere stel te beoordelen. Klinkt bekend? Dat vonden kijkers ook. Die zagen al snel een vergelijking met Bed & Breakfast, waar stellen elkaars B&B beoordelen. Maar dat was niet het enige dat kijkers opviel: volgens hen zat deze aflevering vol tenenkrommende momenten én is dit perfect voer voor LuckyTV.

Everth en Frenske hebben een chateau in Frankrijk, maar gaan deze keer in Ik Vertrek naar Hongarije. Daar runnen Alex en Martina een vakantie-oord. Zij gaan, op hun beurt, ook naar het kasteel van hun conculega’s. De stellen hebben al lange tijd geen vakantie gehad – laat staan een dagje vrij – dus dit komt voor hen érg gelegen.



⚠️ Kijktip! Vanavond in #IkVertrek Even Weg gaan oud-kandidaten Everth en Frenske op vakantie bij Alex en Martina en vice versa.

📺 20.30 uur @NPO1 RT = ❤️ pic.twitter.com/IwMjgFRc6C — Ik Vertrek (@ikvertrek) April 17, 2021

Ik Vertrek meets Bed & Breakfast

Het begint meteen bij het voorstukje: daar zien we de Ik Vetrek-ers boottochtjes maken, wijntjes drinken én relaxen in een soort hottub 2.0. Kijkers hebben er meteen genoeg over te zeggen: „Bijzonder camerashot. Bezig zijn bad te vullen met zijn slang.”



#ikvertrek bijzonder camerashot. Bezig zijn bad te vullen met zijn slang. Tuinslang voor de duidelijkheid😂😂 pic.twitter.com/rQ25xh8hhz — Roy Evers (@rrevers) April 17, 2021



Tenenkrommend. Meer zeg ik niet. Tenenkrommend. Alles. #ikvertrek — Marijke Groot (@Marijkegroot) April 17, 2021

De stellen gaan ook bij elkaar langs om inspiratie op te doen voor hun eigen vakantie-oord. Daar komen dan ook de eerste vergelijkingen tussen Ik Vertrek en Bed & Breakfast, maar kijkers zijn er toch niet al te blij mee. „Volgende keer wil ik weer wanhopig metselwerk zien zonder bouwvergunning. Hier hebben we Bed & Breakfast al voor”, schrijft Victor.



Volgende keer wil ik weer wanhopig metselwerk zien zonder bouwvergunning. Hier hebben we Bed & Breakfast al voor #ikvertrek — Victor Hopman 😊🪴 (@vic23) April 17, 2021

En voor het chateau in Frankrijk hebben mensen al een idee wie zouden kunnen helpen met de styling: de Meilandjes. „Waar zijn Martin en Erica als je ze nodig hebt? Chateau kan wel een opfrisser en beetje styling gebruiken.”



Waar zijn Martin en Erica als je ze nodig hebt?#chateau kan wel een opfrisser en beetje styling gebruiken. #ikvertrek #ikvertrekevenweg pic.twitter.com/qY7k5y21XE — Karin van de Water | Coaching & Training (@Coach_Karin) April 17, 2021

‘Dit is LuckyTV’

Wat mensen ook opvalt, is dat Everth, die samen met Frenske een chateau in Frankrijk heeft, niet veel kennis heeft van het gebied waarin hij woont. Zo vraagt iemand zich af of hij „na drie jaar weet hoe je sinaasappelsap in het Frans zegt”.



Sinaasappelsap. Zou Everth na 3 jaar weten hoe je dat in hetFrans zegt? #ikvertrek — Ronald ® (@ronald0973) April 17, 2021

Marijke is een stuk feller: „Everth woont nu 85 jaar in Frankrijk. Alleen de supermarkt en de kerk kent hij van binnen, voor de rest weet hij niets van de omgeving.”



Everth woont nu 85 jaar in Frankrijk. Alleen de supermarkt en de kerk kent hij van binnen, voor de rest weet hij NIETS van de omgeving. Verder is het een soort neanderthaler die roepen doet wat in hem opkomt. Sorry. Ik ben niet zo enthousiast vandaag.#ikvertrek — Marijke Groot (@Marijkegroot) April 17, 2021

Maar gelukkig zitten er genoeg humoristische fragmenten tussen, want waar de een vindt dat deze aflevering „voer voor LuckyTV” is, zegt de ander dat deze Ik Vertrek LuckyTV al helemaal is.



#ikvertrek Niks meer aan doen. Dit ís Lucky tv itself. — LadyinDisguise ✌😎 (@LadyinDis) April 17, 2021

