Ophef en lach om Bikinilijn Den Haag: ‘Grappig!’ en ‘Tram is seksisme’

Tram 1 van Den Haag naar Scheveningen – tijdelijk omgedoopt tot de Bikinilijn – doet heel wat stof opwaaien. De één ligt in een deuk om de naam, de ander vindt het echt niet kunnen. Vooral een raadslid van de gemeente Den Haag is ‘tegen’ en krijgt nogal wat hoon te verwerken.

De heren van talkshow De Oranjezomer weten overigens wel raad met zo’n Bikinilijn.

Bikinilijn rijdt naar en van het strand in Scheveningen

De Bikinilijn is van de Haagsche Tramweg-Maatschappij (HTM) en rijdt sinds gisteren tussen Den Haag en Scheveningen. Bij de vervoersmaatschappij staat ie bekend als de Beachtram. In het midden van de tram staat wel groot vermeld: ‘Tram 1 is onze Bikinilijn’. Hij is goed bedoeld, met een knipoog. De auto parkeren is in Scheveningen namelijk lastig en de eh… Bikinilijn nemen scheelt files.

Nu de kustplaats een make-over ondergaat, kan het alleen maar drukker worden. HTM meldt:„Vanaf donderdag rijdt op lijn 1 van en naar Scheveningen de HTM #beachtram. Deze tram is omgetoverd tot een belevenis. Het strandgevoel spat er zowel in de tram als daarbuiten vanaf. Het is ons doel reizigers extra vrolijk op hun bestemming te brengen. Een perfect begin van een dagje Scheveningen.”

Raadslid GroenLinks: Bikinilijn is seksisme

Mariëlle Vivier is raadslid voor GroenLinks in Den Haag. Op de website van de partij zegt Vavier ‘erg in de veerkracht en betrokkenheid van mensen te geloven’. De betrokkenheid van HTM bij de verkeersproblemen in haar gemeente, daar gelooft zij veel minder in. De Bikinilijn is volgens de GroenLinkse seksisme. Regelrecht seksisme zelfs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is geen grapje, mannen. Maar regelrecht #seksisme en niet van deze tijd.

Niet oké en ouderwets. Ga eens met je tijd mee @HTM_Reisinfo https://t.co/dQpQnXq7qZ — Marielle Vavier (@marielle_vavier) July 22, 2021

Directeur van HTM is Bruno Bruins, aan het begin van de coronapandemie nog minister van Medische Zorg & Sport. Hij vindt de tram vooral hartstikke leuk en de naam ‘een grapje’. Zo zien veel anderen het ook. Waar maakt dat raadslid zich nou druk om?, is de gedachte. Viviers collegaraadslid Ralph Sluijs van Hart voor Den Haag reageert op haar tweet slechts met een citroen. Zuurder kan de reactie van de dame van GroenLinks wat hem betreft dus niet. Sluijs vond overigens nog wat:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De dubbele moraal van GroenLinks in beeld. Deze motie gaat over de Haagse prostitutiegebieden en kreeg van mevrouw Vavier de pakkende titel: ‘Geef Doublet- en Geleenstraat een goeie beurt’. Zal de #bikinilijn daar ook langsrijden? 😉 pic.twitter.com/SeCMJE4Aby — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) July 23, 2021

Veel reacties op de Bikinilijn Den Haag

Mensen die op sociale media op de Bikinilijn reageren vinden de naam van het voertuig van grappig tot hilarisch. Het raadslid van GroenLinks moet het vooral ontgelden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer es wat anders, die anti-waxxers #bikinilijn — Myra 🖤 (@Skierwiefke) July 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je boos kan worden over een tram is het denk ik tijd om je weg te scheren. #bikinilijn pic.twitter.com/1HYTavtyDh — Chris10e (@chris_10e) July 23, 2021

Schaamstreek en De Oranjezomer

Mariëlle Vavier houdt wel vast aan haar mening. In een andere tweet: „Vloedlijn was mooi geweest. ‘Bikinilijn’ verwijst naar de schaamstreek van vrouwen. Het is achterhaald seksisme.”

De heren van talkshow De Oranjezomer bespraken de Bikinilijn op SBS6 gisteravond ook nog even. „Da’s toch leuk? Waar zijn mee bezig zeg?”, vroeg presentator Wilfred Genee zich na het zien van de tweet van de GroenLinks-politica af. Gast Jan Boskamp: „Ik zou die tram niet meer uit komen.” En Johan Derksen sloot het onderwerpje af met: „Ik neem een knipkaart. En neem een verrekijker mee.”