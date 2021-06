Viroloog bij Humberto: ‘Kans dat coronavirus uit lab komt, is erg klein’

Hoe het coronavirus precies is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Wel gaan er verschillende theorieën over rond. Bijvoorbeeld dat het komt omdat iemand een vleermuis at, dat het virus is ontsnapt uit een lab, of dat het virus is overgesprongen van dier op mens. Bij Humberto schoof gisteravond viroloog Wim van der Poel aan. Volgens Van der Poel is de lab-theorie erg onwaarschijnlijk.

Ook het ‘precieze pad’ van het Ebolavirus, dat in Afrika veel levens eiste, is nooit ontdekt. Van der Poel zegt wel dat er in laboratoria soms iets mis kan gaan, maar de kans dat dat bij het coronavirus ook zo is, is volgens hem „kleiner dan 1 procent”.

Oorsprong coronavirus

Humberto Tan is benieuwd of het antwoord op ‘de vraag’ ooit gevonden gaat worden. Hij doelt daarmee op of we ooit precies zullen weten waar we al deze lockdowns en maatregelen aan te danken hebben. Volgens viroloog Van der Poel is dat niet met zekerheid te zeggen. „Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat van de tussengastheer.” Bij die theorie is ook een vleermuis betrokken, maar op een andere manier. Niet een mens zou het fladderdier hebben opgegeten, maar een ander dier. En toen is de mens in contact gekomen met dát dier. Maar welke dat dan is, is nog onbekend.

Wel zijn er in laboratoria ook wel eens incidenten, vertel Van der Poel bij Humberto. „Je moet je realiseren dat er echt heel veel virologisch onderzoek gebeurt, en dat dat onderzoek ook nodig is om nu bijvoorbeeld een vaccin te hebben.” Zo zou een virus mogelijk uit een lab kunnen ontsnappen. Maar volgens de viroloog is die kans bij het coronavirus dus „kleiner dan 1 procent”.



Virologen bij Humberto

Ook Rosanne Hertzberger schoof aan, zij is microbioloog. Zij weet ook niet zeker welke route het virus nam en of het uit een lab is ontsnapt. Maar dat betekent niet dat het nooit kan gebeuren: die kans bestaat altijd. Volgens haar werpt dat een andere belangrijke vraag op. „We weten dat virussen uit laboratoriums ontsnappen. Het feit dat we het niet kunnen uitsluiten werpt in ieder geval de vraag op: moeten we dit gevaarlijk virologisch werk blijven doen in grote steden?”



Veel kijkers zijn het niet eens met de experts: zij blijven van mening dat het virus wél uit een lab ontsnapt is. Zo denkt iemand dat de tussengastheer, wat de meest aannemelijke theorie is, een ‘druiloor uit het lab’ is.



