WHO houdt alle opties oorsprong coronavirus open

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, is vrijdagavond tijdens een persbriefing teruggekomen op een uitspraak die de leider van de WHO-onderzoeksmissie in China eerder deed. Peter ben Embarek, leider van de missie in China, stelde dat verder onderzoek naar de theorie dat het coronavirus in een laboratorium in Wuhan zou zijn ontstaan, niet aanbevolen zou worden, zo meldt het AD.

Ghebreyesus is het daar echter absoluut niet mee eens. De WHO-baas stelt ‘dat alle opties open moeten blijven en nader onderzocht zullen worden’. Embarek liet eerder deze week in Wuhan weten dat de theorie dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan komt „uiterst onwaarschijnlijk” is. Deze theorie was onder andere door voormalig president Donald Trump geopperd.

‘Alle hypothesen vereisen verdere analyse’

De onderzoekers van de WHO zijn inmiddels weer thuis en dat was reden voor WHO-baas Ghebreyesus om zich uit te spreken over de situatie. Hij stelt ‘dat alle mogelijke hypothesen tot op de bodem uitgezocht worden’. Zo hoopt men eindelijk achter de precieze oorzaak van de coronaramp te komen.

Al met al, wil Ghebreyesus dat er ook verder onderzoek gedaan wordt naar de laboratoriumtheorie. Hij wil uitzoeken of het coronavirus mogelijk toch ontsnapt is uit een laboratorium in Wuhan. „Er zijn vragen gerezen of sommige hypothesen zijn verworpen. Na met enkele leden van het team gesproken te hebben, zou ik willen bevestigen dat alle hypotheses blijven bestaan ​​en verdere analyse en studies vereisen.”

Moderna verhoogt hoeveelheid vaccin per flesje

Ondertussen gaat het vaccineren van mensen tegen het coronavirus wereldwijd onverminderd verder. Moderna heeft toestemming gekregen om de hoeveelheid coronavaccin per flesje met maximaal 40 procent te verhogen. Het Amerikaanse biotechbedrijf heeft daarvoor toestemming gekregen van de Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA, schrijft The New York Times. Zo kunnen uit elke flacon veertien doses worden gehaald, in plaats van de huidige tien, en kunnen de vaccinatiecampagnes worden versneld.

De flacons blijven hetzelfde, het enige wat verandert is de hoeveelheid vloeistof. Daarvoor wordt het productieproces angepast. Dat zal maximaal tien weken gaan duren, verwachten insiders die bekend zijn met de werkwijze van het bedrijf.