Nog meer landen krijgen aangepast reisadvies: van oranje naar geel

Nederlanders kunnen vanaf morgen weer op vakantie naar Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije en een groot deel van Noorwegen. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel omdat de coronacijfers dalen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Ook Duitsland, Italië en Oostenrijk code geel

Gisteren werd al duidelijk dat ook Duitsland, Italië en Oostenrijk weer code geel krijgen. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. Wel adviseert het ministerie om de situatie tijdens de vakantie goed in de gaten te houden, omdat het reisadvies ook weer kan veranderen naar oranje. Ook kunnen in ‘gele’ landen ook nog coronabeperkingen gelden, die per land of regio kunnen verschillen.

De meeste landen in de wereld staan nog op oranje. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, Griekse eilanden, Ierland en IJsland. Voor alle landen, kijk je hier.

Vanuit de Nederlandse overheid is het reisadvies erg belangrijk, maar wat er ook toe doet, is welke landen überhaupt buitenlandse toeristen binnenlaten. Zo bleek gisteren al dat Marokko binnenkort opengaat voor reizigers, na maanden potdicht te hebben gezeten. Ook kun je vanaf vandaag weer naar Frankrijk, en vanaf maandag was je welkom in Spanje. Maar dan moet je wel volledig gevaccineerd zijn, of een test kunnen tonen.

Het reisadvies voor die landen staat echter nog wel op oranje. Volgens de Nederlandse overheid is het dus geen goed idee je vakantie daar te vieren. Als je terugkomt, moet je testen en in quarantaine. Maar die quarantaine, daar is in de politiek nogal wat om te doen. Zo kreeg demissionair zorgminister Hugo de Jonge flink wat kritiek van linkse partijen en D66 over hoe de quarantaineplicht gehandhaafd wordt.