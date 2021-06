10 opvallende feiten over de tegenstander van Nederland: Oekraïne

Het Nederlands elftal neemt het vanavond in zijn openingswedstrijd op het EK op tegen Oekraïne. De eerste tegenstander op het Euro 2020 is op papier de grootste concurrent van Oranje in de poule. Maar wat weten we eigenlijk van de Geel-Blauwen? Metro zet tien opvallende feiten over de tegenstander van vandaag op een rijtje.

1. Ongeslagen kwalificatie

In de kwalificatie voor Euro2020 vond Oekraïne zich in een op papier lastige poule. Onder andere Servië en een van de favorieten op het EK, Portugal, zaten in de groep bij Oekraïne. In de openingswedstrijd van de kwalificatie hielden de Oekraïners de Portugezen op 0-0 in Estádio da Luz in Lissabon. En in de terugwedstrijd won Oekraïne zelfs met 2-1 van Portugal. Verder eindigde de ploeg van bondscoach Andrij Sjevtsjenko ongeslagen bovenaan in de groep met zesoverwinningen en twee gelijke spelen. Een aardige opmars richting het EK dus.

2. Sterspelers Oekraïne

De sterspelers bij de Oekraïners zijn er niet in overvloed. De meest in het oog springende speler is middenvelder Oleksandr Zinchenko (24, Manchester City) die kampioen werd van Engeland en vorige maand nog in de Champions League-finale speelde. Daarnaast spelen ook Andrij Jarmolenko (31, West Ham United) en Roeslan Malinovski (28, Atalanta Bergamo) in de sub-top van het Europese voetbal. Daarnaast is een opvallende naam bij de Oekraïners de voormalige Braziliaan Marlos (33, Sjachtar Donetsk), die in 2016 naturalisatie ontving. Deze spelers zullen de kern vormen van de tegenstander van Oranje vanavond.

3. FIFA-ranking

Om de paar maanden vernieuwt de wereldvoetbalbond FIFA de lijst waarop te zien is in welke vorm de verschillende landenploegen steken. Nummer 1 op de FIFA-ranking is op dit moment België, terwijl Nederland op plek 16 zetelt. De Oekraïners zitten daar niet heel ver vandaag, aangezien zij momenteel de 24e plaats in handen hebben. Wat dit betreft lijkt er dus niet bijzonder veel verschil te zitten met de tegenstander van vanavond.

4. Afgang en optimisme tegen de Fransen

Vorig jaar oktober speelde Oekraïne nog een oefenwedstrijd tegen de titelfavoriet voor dit EK, Frankrijk. Tegen de B-garnituur van de Fransen beleefden de Oekraïners een rampzalige avond. Want in het Stade de France kreeg de tegenstander van Nederland met 7-1 klop. Maar afgelopen maart gingen de Geel-Blauwen op revanche in Parijs. Toen hielden ze een punt over na een 1-1 gelijkspel. En dus een dramatisch resultaat en een redelijk herstel in het afgelopen jaar tegen de wereldkampioen.

5. Commotie om wedstrijdshirt Oekraïne

De afgelopen week was Oostelijk Europa in rep en roer door de lancering van het EK-shirt van Oekraïne. Op dat shirt stonden namelijk de contouren van het Oekraïense land, inclusief de door Rusland geannexeerde Krim. Uiteraard reageerden de Russen in furie; ze noemden het een „politieke provocatie”. Maar naar aanleiding hiervan besloot de UEFA in te grijpen. En als gevolg daarvan zullen de Oekraïners vanavond niet in hun originele shirts het veld betreden.

6. Beste prestatie ooit

Het vertrouwen bij de Oekraïners is mede door de kwalificatie groter dan ooit. Er is goede hoop dat dit EK de ploeg de beste prestatie ooit kan evenaren. Want op het WK van 2006 overleefde Oekraïne ook de groepsfase. Daarna versloeg het land in de achtste finale de Zwitsers. Maar uiteindelijk strandde het in de kwartfinale tegen de uiteindelijke winnaars van dat WK: Italië. Dat toernooi is desondanks de boeken ingegaan als de beste prestatie ooit van Oekraïne op een eindronde.

7. Levende legende als bondscoach

De huidige bondscoach van de Oekraïense ploeg is de legendarische Andrij Sjevtsjenko. De voormalig spits van AC Milan en Chelsea FC is tevens de topscorer aller tijden van de Oekraïners. Met 48 goals in 111 ontving in 2004 de prijs voor beste speler ter wereld van dat jaar. Het is dan ook geen toeval dat hij op eindtoernooien er vaak vrijwel alleen voor stond. Inmiddels staat hij sinds 2016 voor de nationale ploeg van Oekraïne en lijkt hij de ploeg een positieve kant op te wijzen. De vraag is of dat ook vanavond tegen Nederland al het geval is.

8. Onderlinge resultaat

De wedstrijd die vandaag om 21.00 uur aanvangt staat uiteraard op zich. Maar als we kijken naar resultaten uit het verleden, is er ook weinig vergelijkingsmateriaal. Nederland en Oekraïne speelden namelijk maar twee keer tegen elkaar. In mei 2008 speelden de twee in de Kuip tegen elkaar en eindigde dat in 3-0 overwinning voor Nederland. Maar, twee jaar later in Donetsk bleven beide landen steken op een 1-1 gelijkspel. En dus bieden resultaten uit het verleden nog steeds geen garantie voor de toekomst. Ook vandaag niet.

9. Laatst eindronde voor Oekraïne

Net als Nederland moest Oekraïne het WK van 2018 aan zich voorbij laten gaan. Maar in tegenstelling tot Oranje namen de Oekraïners wél deel aan het EK van 2016. Desondanks hadden ze beter niet kunnen gaan. Want in de groepsfase verloren de Oekraïense ploeg van Duitsland, Polen en het bijzonder matige Noord-Ierland. Het meest schrijnende was op dat toernooi het doelsaldo: vijf doelpunten tegen en nul voor. En dus zal Oekraïne uit zijn op revanche op een EK.

10. Laatste oefenwedstrijden

In aanloop naar de eerste wedstrijd van het EK tegen Nederland, speelden de Oekraïners drie oefenwedstrijden. In deze wedstrijden kon de ploeg van Sjevtsjenko nog niet overtuigen. Eind mei begon de ploeg met een wedstrijd tegen de nationale ploeg van Bahrein: een remise van 1-1. Voor wie niet bekend is met het Bahreinse elftal, kunnen we je melden dat dat bepaald geen hoogvlieger is in het internationale voetbal. Vervolgens won Oekraïne ter nauwer nood van Noord-Ierland, dat niet eens naar het EK gaat. Maar, in de uitzwaaiwedstrijd wonnen de Geel-Blauwen wel van Cyprus met maar liefst 4-0. Ondanks dat Cyprus te boek staat als een dwergstaat in het voetbal en het ook na 30 minuten een rode kaart ontving, was een overwinning een fijne opsteker voor de Oekraïners.

De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne is vanavond vanaf 21.00 te zien. Verder speelt Nederland aanstaande donderdag tegen Oostenrijk en de maandag die daarop volgt tegen Noord-Macedonië. Informatie over die tegenstanders zullen tegen die tijd ook verschijnen op Metro. Voor wie weinig van het EK begrijpt: hier lees je de belangrijkste feiten over EURO 2020.