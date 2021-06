Pop-up camping deze zomer een blijvertje: hier vind je ze allemaal

Heb je de vorige zomer – door corona – noodgedwongen op een pop-up camping gebivakkeerd? En beviel het eigenlijk boven verwachting? Dan is er goed nieuws. De pop-up camp blijkt een blijvertje. In ieder geval deze zomer.

Veel van de pop-up campings die in 2020 voor een nieuwe trend in kampeerland zorgden, openen dit – hopelijk zonnige – jaar opnieuw hun poorten. Ze duiken in Nederland weer op, maar ook in België, Duitsland en Engeland als je toch over de grens wilt. Metro nam vorig jaar al eens de proef op de som in Drenthe.

Pop-up camping op hippe en ludieke plekken

De vorige zomer schoten ze plotseling uit de grond. Nou ja, plotseling… Vakantie in een warm en ver oord, dat vonden velen door allerlei coronamaatregelen nogal een dingetje. Gelukkig staan er tijdens bijzondere situaties altijd weer creatievelingen op. Creatievelingen die voor een pop-up camping zorgden bijvoorbeeld. De meeste pop-ups van vorige jaar zijn er weer, maar er zijn ook tijdelijke campings op nieuwe, hippe en ludieke plekken. Veel van de nieuwe locaties liggen aan zee of bij een natuurplas.



Wij gaan op de @Toverland pop-up camping slapen!!!!!! 🥳🎢🎠⛺ — Mama&zoo (@Mamaenzoo) June 4, 2021

Op het JetCamp pop-up blog staan meer dan 30 pop-ups in Nederland, België, Frankrijk en Engeland (de complete lijst vind je hier). Een vakantie in één van deze pop-up campings is vaak te combineren met een dichtbij gelegen leuke stad. Zo slaap je bij Glamp Outdoor Camp Vliegveld Twente op een heus vliegveld en kun je overdag Enschede ontdekken.

5 tips voor een pop-up camping in Nederland

1. Camping De Wereld

Pop-up camping De Wereld was zo’n succes in Overasselt dat het concept doorgevoerd wordt. Deze keer niet in Overasselt, maar in het waterrijke Zeewolde in Flevoland. Op het 70 hectare grote scoutinggebied heb je alle ruimte om optimaal te genieten van je vakantie. Vijf sterren-niveau krijg je niet, maar dankzij ingerichte tipi’s en yurts beleef je een redelijk luxe kampeervakantie in de natuur. De camping is geopend van 16 juli tot en met 3 september.

2. Glamp Outdoor Camp

Wat begon met één locatie in 2020 groeit uit tot 7 zeven locaties dit jaar. Alle Glamp Outdoor Camps (GOC) bevinden zich, zo stellen de initiatiefnemers, ‘op unieke locaties’ of midden in de natuur. Denk aan de Veluwe, de Maashorst of de Sallandse Heuvelrug waar je dan in luxe accommodaties slaapt. Want glampen, daar weten ze bij GOC alles van. Er zijn luxe cabins, suites, bell tenten, panoramatenten en lodges. Hieronder staat alle locaties. Er zijn Glamp Outdoor-locaties in Hoenderloo (Veluwe), Schaijk, Zuna, Appeltern, Winterswijk, Vliegveld Twente (Enschede) en Burgers’ Zoo in Arnhem.

3. Laguna Beach Family Camps – Corfwater

Het Laguna Beach Family Camp in Corfwater ligt verscholen tussen de Pettemer Duinen in Noord-Holland en is op loopafstand van het strand en de zee. Op deze locatie kun je uitstekend surfen of juist lekker luieren op het strand. En genieten van een drankje bij de strandbar natuurlijk. Een ingerichte tipi, yurt, lodge of bell tent staat voor je klaar.

De reizende camping

4. De Camphanen

In 2021 is pop-up camping De Camphanen te vinden op Landgoed Energy Up in Zeewolde. Door de initiatiefnemers word de pop-up een reizende camping genoemd. Elk jaar is er een andere locatie. Vorig jaar was het Ewijk, dit jaar Zeewolde en wie weet wat 2022 brengt. Bij Camping De Camphanen draait het om nieuwe mensen ontmoeten en avonturen in de natuur beleven. En van een bijzondere accommodatie. Je kunt namelijk verschillende vintage campers huren. Pop-up camping De Camphanen is tot en met 27 augustus geopend.

5. Camping East Nomads

De Camping East Nomads is een pop-up camping in Aalten, Gelderland. Op de camping kun je genieten van de vrijheid van de natuur terwijl je toch een luxe accommodatie hebt. De rust van de Achterhoek maakt deze camping tot een populaire keuze voor gezinnen die hun vakantie dicht bij de natuur willen doorbrengen, maar ook ’s avonds comfortabel willen genieten. De camping is open tot en met 5 september.