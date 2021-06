NS: ‘Treinen rijden weer volgens officiële dienstregeling’

De treinen van de NS rijden vanaf vandaag weer volgens de oude dienstregeling. Dat is sinds het begin van de coronacrisis in 2020 niet meer gebeurd. Reizigers kunnen weer op hun vertrouwde tijdstippen de trein in stappen.

Door de komst van het coronavirus veranderde er een hoop in ons land. Zo ook voor het treinverkeer. Er reden minder treinen, doordat veel reizigers thuis bleven.

NS-dienstregeling weer naar ‘normaal’

Maar de spoorwegen zijn nu klaar voor het hervatten van de normale dienstregeling. Op 5 juli rijden ook weer alle nachttreinen. Ook deze reden met minder capaciteit de afgelopen periode. President-directeur van de NS Marjan Rintel noemt het een „belangrijk moment”. Volgens haar heeft de NS „na een zware periode veel van de reizigers en collega’s moeten vragen.”

De NS meldt dat het aantal reizigers de afgelopen tijd steeds meer toeneemt. Op doordeweekse dagen is de drukte ongeveer 40 procent ten opzichte van 2019. In het weekend is dat 60 procent. Meer Nederlanders pakken dus weer de trein.

NS-personeel ervaart agressie in de trein

Die toename herkent de NS ook doordat het aantal nieuwe abonnementen licht stijgt. Dat komt doordat de regering vorige maand aankondigde dat iedereen weer gebruik mag maken van het openbaar vervoer. Eerder was het advies om het ov alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. De mondkapjesplicht in het ov blijft gelden en verdwijnt voorlopig nog niet.

Het NS-personeel uitten eerder al hun zorgen over de toenemende drukte in de trein. Volgens een peiling onder conducteurs, machinisten en servicemedewerkers lopen veel medewerkers tegen problemen aan. Voornamelijk de korte lontjes en spanningen omtrent de mondkapjesplicht maken het werk lastig voor het personeel.



