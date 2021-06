Moslimfamilie overreden in Canada: ‘Doelwit door geloof’

In Canada zijn zondagavond vijf moslims van dezelfde familie slachtoffer geworden van een ramp die veel weg heeft van een aanslag. Bij het voorval overleden vier familieleden en raakte er één zwaargewond. Volgens de autoriteiten gaat het om een aanslag met religieuze motieven.

Het tragische incident vond de Canadese versie van London in de oostelijke provincie Ontario. Hier verloren dus twee volwassen vrouwen (74 en 44 jaar), een man (46) en een meisje van vijftien het leven. Een negenjarige jongen werd naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Op een heldere lenteavond stond de familie geen enkele kans tegen de grille van een pick-up-truck.

‘Doelwit omdat ze moslim waren’

De bestuurder van de auto in kwestie is een 20-jarige plaatselijke Canadees die nog geen verdere veroordelingen op zijn naam heeft staan. Ook kan de politie geen aanwijzingen vinden dat de slachtoffers bekenden waren voor de bestuurder. Dit zou er dus volgens de London Police op wijzen dat er sprake is geweest van een „hate crime.” En dus is de dader inmiddels viermaal moord en eenmaal poging to moord ten laste gelegd.

Daarnaast was de schuldige voorbereid op een eventuele fysieke confrontatie na of tijdens de aanslag. Zo zou volgens de politie in London de bestuurder een vest hebben gedragen dat leek op een kogelvrij vest. Rechercheur Paul Waight kon naar aanleiding van bovenstaande feiten op maandag niet anders dan een aanslag verdenken: „We geloven dat de slachtoffers een doelwit waren, omdat ze moslim waren.”

Achtergrond islamofobie

De laatste decennia is de stad London, net als vele andere plekken overigens, veel diverser geworden in demografische zin. Zo kwam uit een inventarisatie in 2016 naar voren dat 20 procent van Londons inwoners niet in Canada geboren is. Daarnaast is de grootste minderheidsgroepering in de stad de groep met een Arabische achtergrond.

In het licht van deze migratieontwikkeling, komt in veel landen ook islamofobie op. In het kort gaat deze term over de haat jegens alles dat geassocieerd kan worden met de islam. Zo waarschuwde integratie-expert Walter Palm in 2019 in een brandend essay al dat Nederland bijvoorbeeld in de ban was van discriminatie en afkeer tegenover moslims.



To the Muslim community in London and to Muslims across the country, know that we stand with you. Islamophobia has no place in any of our communities. This hate is insidious and despicable – and it must stop. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2021

Reacties op de aanslag

De reacties op de aanslag, al loopt het onderzoek nog, zijn er in overvloed. Zo liet de Canadese premier Justin Trudeau vannacht via Twitter weten dat er in Canada geen plek is voor islamofobie. Tot die conclusie komt ook de premier van de provincie Ontario Doug Ford. „Dit soort gruwelijke gewelddaden moeten stoppen”, zo roept hij op.