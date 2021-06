Deze 10 dames gaan voor het hart van Tony Junior in The Bachelor

De zoektocht naar de liefde door Tony Junior in The Bachelor gaat over precies twee weken van start. In deze romantische realityserie van Videoland gaat de dj op zoek naar de liefde van zijn leven.

Actrice Gaby Blaaser probeerde vorig jaar hetzelfde, maar dat liep niet helemaal goed af. In de laatste aflevering van The Bachelorette zag ze dat overigens nog heel anders.

Hoe zal het Tony Junior vergaan? Hij had in elk geval keuze uit meer dan 2000 (!) aanmeldingen. Allemaal dames die in navolging van zijn ex Maan het hart van hun prins op het witte paard willen veroveren. Tony Junior wordt in de trailer van The Bachelor in ieder geval behoorlijk sprookjesachtig neergezet.

Twintig dames zijn geselecteerd om het ‘ultieme liefdesavontuur’ samen met Tony Junior aan te gaan in Kroatië. Metro presenteert je vandaag – in willekeurige volgorde uiteraard – de eerste tien kandidaten. Achter hun naam en leeftijd vind je hun Instagramaccount.

De 10 vrouwen die in The Bachelor voor Tony Junior gaan

1. Joy, 25, @joystruijk

De Rotterdamse Joy is een roodharige beauty die – what’s in a name – aanstekelijk vrolijk is. Joy is creatief en zet dit in voor haar baan als PR consultant en concept creator. Ze hoopt in Tony haar soulmate en beste maatje te vinden. Ze uit haar gevoel via muziek en het schrijven van teksten – wat dat betreft kan het zeker een match zijn.

2. Maxime, 29, @maxime.beurskens

De Amsterdamse Maxime is ambitieus en weet precies wat ze wil: onvoorwaardelijke liefde en een relatie die nooit saai is. Ze is social media manager bij een groot kledingmerk en hoopt binnen enkele jaren een managementfunctie te hebben.

3. Nadeche, 25, @nadeche_van_aagten

Nadeche heeft een rijk leven waarin ze werkt als marketeer en docent. Muziek is heel belangrijk voor haar. Zo speelt ze graag gitaar en schrijft ze zelf liedjes. Qua muzikaliteit kunnen Tony en Nadeche dus zeker een match zijn.

Met Bachelor Tony naar de boerderij

4. Oriana, 28, @xoriana

De Amsterdamse Oriana weet wat ze wil: een volwassen en serieuze relatie om samen met iemand aan de toekomst te bouwen. Ze is zorgzaam en staat altijd voor anderen klaar. Het liefst gaat ze later – samen met Tony natuurlijk – op een boerderij wonen met heel veel dieren.

5. Roos, 26, @roos_louwers

De nuchtere Roos woont in Den Haag en timmert al een tijd aan de weg als fulltime model. Qua levensstijl lijkt alles te kloppen: het on the road zijn en de onregelmatige werktijden zullen Roos en Tony zeker van elkaar kunnen begrijpen.

6. Cilian, 31, @ciliantroisfontaine

De Tilburgse Cilian is een zelfredzame vrouw die al veel heeft overwonnen in haar leven. Hierdoor is ze erg bezig met persoonlijke groei, wat in haar werk als jongerencoach goed van pas komt. Ze hoopt dat Tony het beste in haar naar boven zal halen.

7. Destiny, 20, @destinyvdpk

Destiny mag dan wellicht de jongste deelnemer zijn, ze heeft haar zaken goed voor elkaar en weet precies wat ze wil: haar opleiding tot persoonlijk begeleider succesvol afronden én een relatie voor altijd. Is Tony bij haar op de juiste ‘bestemming’?

Diva is allesbehalve een diva

8. Diva, 22, @divamariab

De ondernemende Diva is allesbehalve haar naam. Ze werkt keihard om haar webshop in rock-chic vintagekleding te runnen. Ze zoekt een spannende relatie. Diva zal niet ‘s avonds om zes uur klaar zitten met de piepers, maar wil voor Tony best om drie uur ’s nachts een kapsalon bestellen.

9. Femke, 30, @femkenijpjes

De sportieve Femke is het toonbeeld van Brabantse gezelligheid. In Fijnaart valt ze al gauw op als ze gaat toeren met haar motor, een hobby die ze met Tony deelt. Ze werkt als financial controller en sportinstructrice, maar het liefst is ze te vinden in een bruin café.

10. India, 28, @indiaipmc

Deze Limburgse schone heeft veel overeenkomsten met Tony: ze woont samen bij haar vader in een groot huis én heeft haar passie voor tattoos omgezet in haar werk, een eigen succesvolle tattooshop. Ze is de enige single in haar vriendengroep, maar voor hoe lang nog?

The Bachelor is vanaf donderdag 24 juni te zien op Videoland.