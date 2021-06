8 bijzonderheden uit dé succesfilm van nu, De Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde kunnen we met recht dé succesfilm van dit moment noemen. Hij gaat ondanks alle coronabeperkingen rechtstreeks op ‘goud’ af.

Een film is een gouden film als 100.000 mensen een kaartje voor de bioscoop hebben gekocht. De Slag om de Schelde gaat die status volgens verwachting komend weekend halen. Bon Bini: Judeska in da House lukt het al eerder. De film van Jandino Asporaat draaide in december echter al even. Tot demissionair premier Mark Rutte aankondigde dat Nederland weer op het coronaslot ging…

De Slag om de Schelde meteen druk bezocht

Het Nederlandse oorlogsdrama De Slag om de Schelde van regisseur Matthijs van Heijningen, draait sinds de coronaversoepelingen van afgelopen zaterdag. De eerste dag was er direct geen bioscoopstoeltje meer te krijgen, 19.000 kaartjes gingen er toen over de digitale toonbank. Nederland kan weer eens trots zijn op deze eigen productie. Metro zet acht bijzonderheden over deze ruim 2 uur durende film op een rij. Hier zie je eerst de trailer:

1. De Slag om de Schelde draaide al, één avond

De Slag om de Schelde werd grootst aangekondigd en er werd veel van verwacht. Omdat de film zich in Zeeland afspeelt, was de première eens niet in Amsterdam. Nee, Middelburg was de plek op 14 december 2020. Als je je afvraagt waarom dat ook al weer als zo’n bekende datum klinkt… Die avond sprak Mark Rutte Nederland vanuit zijn torentje toe. De Zeeuwse première ging wel door, maar velen wisten wat er aan kwam: de tweede lockdown. Veel gasten belden de première af, de corona-angst was er bij velen in geslopen. De Slag om de Schelde draaide zo één enkele keer. Direct daarna gingen alle bioscopen voor vele maanden op slot.

2. Verhaal over een vrij onbekende slag

De Slag om de Schelde is in de Tweede Wereldoorlog een grote slag op Nederlands grondgebied geweest. Echter, de harde strijd in Zeeland en West-Brabant is relatief onbekend, terwijl het een belangrijk keerpunt in W.O. II betekende. Op niet veel middelbare scholen komt het voorbij dat 10.000 mensen daar het leven lieten. De filmmakers zorgen misschien voor verandering, maar in ieder geval lijken bioscoopgangers hartstikke nieuwsgierig naar het verhaal. De filmmakers maakten er het volgende van (zonder spoiler): November’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid.

3. De Slag om de Schelde op één na duurste film

Niets is aan het toeval overgelaten. De Slag om de Schelde kostte namelijk 14 miljoen euro. Daarmee is het de op één na duurste film uit de Nederlandse geschiedenis. Zwartboek uit 2006, met Carice van Houten en Halina Reijn, is met een budget van 18 miljoen euro nog altijd de duurste. In ieder geval: ook deze keer zijn kosten nog moeite gespaard tijdens het draaien. En dat in het jaar dat in Nederland – met alle coronabeperkingen van dien – 75 jaar vrijheid kon worden gevierd.

4. Jonge veelbelovende Nederlandse acteurs

Voor twee hoofdrollen zijn misschien niet de grootste acteernamen van Nederland gekozen. Veel-, heel veelbelovend zijn Susan Radder en Gijs Blom echter wel. De twee spelen Teuntje en Marinus en hebben ondanks hun leeftijd hun sporen toch al aardig verdiend. Velen zullen Radder kennen van de goed bekeken tv-serie Oogappels. Blom maakte vorig jaar furore in de Netflix-serie De Brief voor de Koning. Hij spraak daar ook met Metro over. De twee zijn verschillend: Susan Radder speelt geloofwaardig, ontroerend en intens. Gijs Blom heeft alle kenmerken van een klassieke filmster. Hij zet de bravoure en pijn van Marinus op een kwetsbare manier neer.

5. Sterren uit Avatar en Harry Potter

Naast de jonge Nederlandse acteurs zijn er twee tamelijk bekende buitenlandse sterren in de Zeeuwse klei te bewonderen. De Engelse William en Tony worden namelijk gespeeld door de Britse acteurs Jamie Flatters (die binnenkort in Avatar 2, 3 en 4 te zien is) en Tom Felton, bekend van zijn personage Draco Malfoy uit de Harry Potter-reeks.

6. Kinderen van toen op set De Slag om de Schelde

Bij indrukwekkende opnames in Middelburg waren een aantal mensen op de set aanwezig die de ‘echte slag’ van dichtbij hebben meegemaakt. Toen nog kinderen, nu allemaal op leeftijd. Het maakte indruk. „Vandaag is wel echt een hele bijzonder dag”, vertelde acteur en executive producer Mark van Eeuwen toen. „Ik vind het zo bijzonder dat er ooggetuigen bij zijn, mensen die dit zelf echt hebben meegemaakt. We wilden hen de kans geven om het met hun naasten te delen en de ervaringen bespreekbaar te maken.”

7. Onderscheid door perspectieven jongeren

Om een film te maken die zich onderscheidt van al die andere films over de Tweede Wereldoorlog, werd gekozen voor drie verschillende perspectieven van jongeren in de oorlog. Regisseur Matthijs van Heijningen wilde ‘een film die raakt aan de hedendaagse beleving van vrijheid’. „Drie jonge mensen die de oorlog elk vanuit een ander opzicht beleven. We hopen zo een genuanceerder beeld neer te zetten dan het beeld van ‘wij’ tegen ‘zij’ en goed versus kwaad. Want goed en kwaad schuilt in iedereen en is iets van alle tijden.”

8. De allesbepalende Sloedam ligt in… Litouwen

Deze drie verhaallijnen van de jongeren komen bij elkaar tijdens de bevrijding van Walcheren, de allesbepalende slag uit de film (en de werkelijkheid). Walcheren was een eiland met maar één toegangsroute vanuit Zuid-Beveland: de Sloedam. Een kilometerslange dijk zonder enige beschutting. De Canadezen die over land kwamen vanuit Bergen op Zoom konden alleen via die lange dam het eiland bevrijden. Het gebied rondom de Sloedam was moerassig en er kon geen enkel voertuig doorheen rijden. Het was voor de Canadezen een bijna onmogelijke opgave die Sloedam in handen te krijgen. Daarom zijn er vele duizenden Canadese soldaten bij die slag gesneuveld. Deze belangrijke gebeurtenissen zijn schitterend in beeld gebracht. De bewuste dam lag bij het filmen echter niet in Zeeland. Nee, daarvoor werd een enorme set gecreëerd in Litouwen.

