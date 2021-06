Johan Derksen over VI-boycot van Oranje: ‘Geen enkele behoefte om met voetballers te praten’

Laat de voetballers van het Nederlands elftal maar mooi wegblijven, vindt Johan Derksen. Onder de EK-spelers heerst namelijk een boycot: zij willen niet verschijnen in de programma’s Veronica Inside en De Oranjezomer. Daar heeft Derksen geen enkel probleem mee. Sterker nog, hij hoopt dat ze de boycot volhouden zolang hij nog op televisie is.

„Ik hoop dat ze die boycot volhouden tot mijn contractduur afloopt”, zei Derksen vandaag in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. We missen niks als de spelers niet aanschuiven, zegt hij. „Ik zie die persconferenties na afloop van die wedstrijdjes en dan komen die spelers in beeld en er is er niet één die iets zinnigs te melden heeft.”

„Ze zitten maar wat te murmelen, ze kunnen geen vijf woorden achter elkaar zeggen of ze worden gehersenspoeld door degene die mediatraining geeft”, gaat Derksen verder. „Ik heb geen enkele behoefte om met welke voetballer dan ook te communiceren want er is er niet één die een interessant standpunt naar voren brengt.”

Spelers van het Nederlands elftal besloten Veronica Inside te boycotten nadat Derksen rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet.



Derksen stopt na volgend seizoen echt

Is er nog een kans dat Derksen terugkeert op tv? Nee, volgens hem is die deur potdicht. Na het volgende seizoen stopt hij dus echt als voetbalanalist op televisie, er is geen enkele ruimte om toch door te gaan.

„Ik zie geen deur op een kier. Daarnaast ben ik 73 wanneer mijn contract afloopt. Ik wil ook niet zo’n oude gek worden”, zei de 72-jarige Derksen duidelijk. ‘Types’ als Mart Smeets (74) en Jack van Gelder (70), die nog graag op tv komen, maken Derksen „een beetje verdrietig”. „Ik denk dan: joh, op die leeftijd moet je niet meer gaan zitten zeuren om programmaatjes. Klaar is klaar. En ik wil graag zelf de regie houden over wanneer ik stop.”

En als gast in andere programma’s aanschuiven? Ook dat zit er niet in. Wel heeft hij spijt van één ding: dat Veronica Inside niet breder getrokken is, naar een (dagelijkse) talkshow. Daar zouden de presentatoren dan over meer dan voetbal praten. „In coronatijd was er geen voetbal en toen bleek dat we die talkshow ook gewoon vol konden praten. Toen dacht ik: dat vind ik eigenlijk veel leuker dan altijd dat geneuzel over Messi en Maradona.”

Ruzie met Genee en Van der Gijp

Mocht je Derksen gaan missen, kun je de komende maanden toch nog dagelijks van hem genieten. Samen met Wilfred Genee en René van der Gijp presenteert hij dagelijks De Oranjezomer. Naast het EK voetbal bespreken de mannen ook de Tour de France en de Olympische Spelen. Derksen sluit nieuwe ruzies met zijn medepresentatoren niet uit, maar hij denkt dat 62 avonden na elkaar ‘wel moet lukken‘. „Ik ben er niet zo bang voor”, zegt de analist. Bovendien is alle pijn van de laatste rel rond racisme wel begraven. „Daar zijn wij ook wel heel makkelijk in.”

Derksen maakte vorige week bekend dat hij na De Oranjezomer nog één seizoen van Veronica Inside maakt. Daarna gaat hij met pensioen.