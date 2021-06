We willen graag van de mondkapjesplicht af, maar er is nog ‘te veel onzekerheid’

Waar Nederlands zich het meest op verheugen ‘na corona’, is het afschaffen van de mondkapjesplicht. Negen op de tien Nederlanders kijkt uit naar de tijd dat de coronacrisis achter ons ligt. Dat meldt I&O Research op basis van een maandelijks draagvlakonderzoek in opdracht van de NOS. Maar hoe graag we die mondkapjesplicht ook weg willen hebben, voorlopig zitten we er nog wel even mee.

Andere belangrijke lichtpunten aan de horizon zijn bijvoorbeeld vakanties naar het buitenland, andere mensen weer kunnen knuffelen en naar een restaurant gaan. Daarnaast vindt de helft van de ondervraagden het fijn dat ze na corona „niet meer steeds bij alles na te moeten denken”. Bijna de helft, 43 procent, is blij dat we geen afstand meer hoeven te houden als de pandemie voorbij is. Jongeren tot 25 jaar verlangen extra naar een bezoek aan een concert, een festival of het theater.



@hugodejonge

Mag de #mondkapjesplicht worden afgeschaft, hele dag ermee WERKEN in een grote drukke winkel zonder airco…is vragen om gezondheidsproblemen.. — Ikke (@Ikke05661317) June 10, 2021

‘Te veel onzekerheid’ voor schrappen mondkapjesplicht

Stichting Bewust Nederland kan ook niet wachten tot de mondkapjesplicht is opgeschort. Daarom spanden zij een zaak aan tegen de staat. Maar de rechter deed vandaag uitspraak: we zullen de mondkapjes voorlopig nog op moeten doen. Pas als de effecten van de vaccinaties en recente versoepelingen duidelijker zijn, overweegt de overheid om deze maatregel te schrappen. „Er zijn nu nog te veel onzekerheden”, liet een landsadvocaat vanochtend weten tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag.

De advocaat van Bewust Nederland betoogde bij de voorzieningenrechter dat met de draagplicht „grondrechten van burgers worden geschonden”. „Mensen snappen de maatregel niet. Juist dan zou wetenschappelijk onderzoek helderheid moeten bieden, maar dat onderzoek is er niet”, aldus de raadsman.

Hij vergeleek de mondkapjesplicht met „een klamboe van kippengaas tegen muggen”. „Het werkt niet, het gaat er doorheen.” Volgens de stichting zouden mensen door deze „schijnveiligheid” belangrijker maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, wat volgens hem veel gevaarlijker is.

‘Mondkapjes werken niet’

Ook op social media geven mensen aan klaar te zijn met de mondkapjesplicht, omdat de kapjes ‘niet werken’. Iemand noemt de maatregel de ‘minst effectieve’. Volgens de overheid moeten we de mondkapjes echter niet zien als „wondermiddel”, maar als onderdeel van een „totaalpakket”. De landsadvocaat hamerde op het belang van naleving van de maatregel. Juist met de recente versoepelingen, waarbij grotere groepen mensen bij elkaar komen, zo stelde ze. „Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Het is van belang dat we ons aan de mondkapjesverplichting houden.” Van inbreuk op grondrechten was volgens haar geen sprake.



Zo raar dat de #mondkapjesplicht juist als allerlaatst wordt opgeheven, terwijl dat juist de minst effectieve maatregel is, in tegenstelling tot alles waarbij veel mensen samenkomen dat juist als eerste weer mag. — Stichting NoFap 🌱Ⓥ (@Stichting_NoFap) June 10, 2021

Wel staat het loslaten van de basismaatregelen, zoals onder meer de mondkapjesplicht en de 1,5 meterregel, in het openingsplan van het kabinet. Maar op welke datum dat kan, is niet bekend.