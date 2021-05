Van der Gijp bezocht zijn overvaller en heeft Rolex-advies voor vrouw Zahavi

René van der Gijp heeft de jongen bezocht die hem wilde overvallen. Dat vertelde de voetbalanalist aan tafel bij Veronica Inside, toen het gesprek ging over de overval op het huis van PSV-speler Eran Zahavi. Voor diens vrouw Shay, die haar Rolex van 40k „open en bloot” toont op Instagram had hij ook nog een advies, als Rolex-dragers onder elkaar.

René van der Gijp werd op 27 april vorig jaar door drie gemaskerde mannen belaagd toen hij na een tv-uitzending thuiskwam. Ze sloegen met slaghamers op zijn auto, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp heeft een van de daders vorige week gesproken.

Wat je ook van zijn opvattingen vindt, hoe mooi zijn #Rolex ook is, hoe groot zijn huis ook is… Handen af van René van der Gijp

(en alle andere medemensen)#veronicainside — audrey (@Braafheidzelve) May 1, 2020

„Ik ben het gesprek aangegaan met die jongen, want hij wilde zijn excuses aanbieden”, vertelt de analist in het programma. „Het was best triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder.”



VIDEO – René ging in gesprek met zijn overvaller: 'Hij wilde zijn excuses aanbieden' https://t.co/5noLDWT05W#veronicainside pic.twitter.com/OVf7ezdPDR — Veronica Inside (@veronicainside) May 11, 2021

Van der Gijp vertelt ook dat de 20-jarige jongen flink was geschrokken van de gebeurtenis, want hij heeft negen maanden vastgezeten. Van der Gijp had geen moeite met de confrontatie, omdat de overval bij hem „mislukt” is. „Het zou erger zijn als ze echt mijn hersens hadden ingeslagen.”

Younes S. (20) uit Rotterdam is een van de drie verdachten van de mislukte overval op de voetbalanalist. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Op 4 juni staat hij voor de rechter.

Eran Zahavi

Over de overal in de woning van PSV-aanvaller Eran Zahavi denkt Van der Gijp het volgende: het is het werk geweest van jonge criminelen. „Bertus Holkema (een beveiligingsexpert, red.) zei dat het een georganiseerde misdaad is. Het is geen georganiseerde misdaad. Het zijn twintigers”, spreekt de voetbalanalist uit eigen ervaring.

Rolex van Zahavi





Dat Shay Zahavi (de vrouw van Eran) op foto’s op Instagram haar Rolex „zo open en bloot” toont, vindt Van der Gijp niet heel verstandig. „Ik heb even gekeken op zijn vrouw haar Instagram. Die draagt op haar foto’s een Rolex van zo’n 40.000 euro. Doe dat nou niet.” Volgens Van der Gijp hebben de overvallers al een koper voor het horloge nog vóórdat ze de overval plegen. Of de overvallers het betreffende horloge hebben meegenomen, is niet duidelijk.