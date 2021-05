Zahavi en vrouw reageren op heftige overval: ‘Zullen mentaal hard moeten werken’

PSV-spits Eran Zahavi heeft voor het eerst gereageerd op de overval op zijn huis. De Israëliër noemt de ijzingwekkende gebeurtenis ‘zeer onplezierig’ op Instagram. Zijn vrouw en kinderen werden slachtoffer van de overval.

Zahavi maakte vlak voor het duel van PSV tegen Willem II rechtsomkeert, nadat hij te horen kreeg dat zijn huis was overvallen. Twee gewapende mannen deden zich voor als postbezorgers. Toen de vrouw van de doelpuntenmaker de deur opendeed werd ze tegen de muur gedrukt en werd het huis binnengedrongen.

Zahavi: ‘Onplezierige gebeurtenis’

De vrouw en de vier jonge kinderen die aanwezig waren in het huis in Amsterdam werden vastgebonden en kregen tape over hun mond. Zahavi zelf was op dat moment met PSV onderweg voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij haakte op het laatste moment af voor de wedstrijdselectie, nadat hij onderweg hoorde van de overval.

„Dit was een zeer onplezierige gebeurtenis die veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal”, laat Zahavi van zich horen via Instagram. „Iedereen bedankt voor de bezorgdheid en liefde. We vragen iedereen om de situatie te begrijpen en onze privacy te respecteren, zodat we alles kunnen verwerken.”

Vrouw Zahavi: ‘Zullen mentaal hard moeten werken’

Ook de vrouw van Zahavi heeft gereageerd via Instagram. „Mijn familie en ik hebben gisteren iets schokkends meegemaakt: een overval met geweld op de plek die voor ons de veiligste plek ter wereld zou moeten zijn: ons huis. Mentaal gezien zullen we hard moeten werken om hier zo goed mogelijk uit te komen.”

Lichamelijk hield het gezin van de PSV’er er niets aan over, maar de gebeurtenis wordt door de politie „erg heftig en traumatisch” genoemd. Er is ook slachtofferhulp voor het gezin ingeschakeld. Ook vanuit PSV is er veel steun voor Zahavi. „Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte”, zei Denzel Dumfries, aanvoerder van PSV, na de wedstrijd.