Populariteit vak Chinees op middelbare school groeit

Het woord voor schoolexamen is voor leken niet uit te spreken, voor leerlingen die dit jaar examen doen in Chinees (hopelijk) wel. Het zijn in elk geval meer leerlingen dan ooit en de populariteit van het vak groeit gestaag.

Steeds meer leerlingen op de middelbare school doen examen in het vak Chinees. Dit jaar leggen 264 leerlingen het eindexamen af. Vorig jaar waren dat er nog 232. Negen jaar geleden werd het eindexamen voor het eerst afgenomen, toen deden twintig leerlingen mee. Dat meldt Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van onderwijs en beheerder van het scholennetwerk Chinees.



Vak Chinees

De reden waarom leerlingen het vak kiezen heeft alles te maken met de geopolitiek. „Het vak Chinees helpt een brug te slaan tussen China en ons land. Leerlingen leren niet alleen de taal, maar ook over de cultuur en literatuur van het land. Dat is waardevolle bagage voor leerlingen met een ambitie om in hun werk of studie zich op China te richten”, vertelt Michiel Dijkman van Nuffic.

Pilot op middelbare school

Tien jaar geleden startte de eerste pilot, waardoor Chinees als vak gegeven kon worden op de middelbare school. Het vak maakte volgens Nuffic de afgelopen tien jaar een gestage groei door. De komende jaren zal het aantal leerlingen waarschijnlijk blijven toenemen, denkt Dijkman. „Het afgelopen schooljaar stroomden er ruim 700 leerlingen in het eerste jaar in. Dat zijn vooral vwo-leerlingen, maar ook op de havo neemt de belangstelling onder leerlingen toe.”

Tegelijk hoort Nuffic ook signalen dat onder scholen de interesse stagneert, omdat het aanbieden van Chinees niet zomaar te vergelijken is met het aanbieden van andere vakken. „Het vereist een extra inspanning van de school. Als we waarde hechten aan deze culturele brug, dan moeten we scholen en leerlingen blijven faciliteren.”

Geen centraal examen

Het vak wordt sinds de invoering afgenomen door middel van schoolexamens – er is geen centraal schriftelijk examen. De laatste schoolexamens zijn afgenomen in de periode voor de centraal schriftelijke examens.