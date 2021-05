Politie grijpt in bij tieners die moedereend en babyeendjes mishandelden

Twee tieners mishandelden afgelopen weekend een moedereend en haar babyeendjes in Uden. Maar de politie liet het er niet bij zitten en grijpt nu in. „Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt.”

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. De twee jongens die het dierenleed aanrichtten zijn twaalf en veertien jaar oud. Zaterdagavond zagen twee meisjes hoe de jongens een moedereend lastig vielen. Het dier werd overgoten met frisdrank en de tieners gooiden tien eieren van het beestje stuk. De meisjes belden daarom de politie.

Maandagavond herkende een werknemer van de dierenambulance de jongens in Uden. Deze persoon maakte een melding bij de politie die daarna direct ingrepen. Zij hielden het duo staande. De politie sprak de jongens aan op hun gedrag maar zij hoefden uiteindelijk niet mee naar het bureau. Van een aanhouding was dus geen sprake.

Momenteel circuleren er video’s waarop de daden van de jongens te zien zijn. „Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt”, meldt de politie. Over de filmpjes zeggen zij: „Schijnbaar gaan er daar nog een hoop van rond. We hopen daar uitsluitsel mee te krijgen.”

Sharon van Offeren werkt bij de Vooropvang de Maashorst in Schaijk. Zij is „dolgelukkig” met het nieuws over de jongens. Bij de dierenopvang zorgde zij voor acht eendjes die mishandeld werden. Zes daarvan overleefden het dierenleed niet. Twee kuikentjes herstellen momenteel en knappen op. De dierenambulance nam de dierenmishandeling zeer serieus. Samen met boa’s patrouilleerden zij de afgelopen dagen bij de vijver. Daar spotten zij de jonge daders maandag wederom. „Ze liepen gewoon weer rond”, vertelt Van Offeren.

Zelf vindt Van Offeren Bureau Halt geen passende straf. „Ze worden berecht als kinderen, maar ik vind hun acties niet kindwaardig”, zegt ze. „Het liefst zou ik willen dat ze via het normale systeem worden gestraft, maar dat zit er niet in. Laten we zeggen dat dit een stap in de goede richting is. We hopen oprecht dat de heren er iets van hebben geleerd of gaan leren.”

Bureau Halt

Bureau Halt is een Nederlandse instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, bestrijden en bestraffen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar komen in aanmerking voor een verwijzing naar Halt.