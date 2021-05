Gommers leerde van rol als talkshowgast: ‘Jinek hing boos aan de lijn’

IC-man Diederik Gommers doet een boekje open over zijn velen optredens in talkshows. Hij vertelt over het competitieve spelletje achter de schermen. En volgens hem was Eva Jinek niet blij als hij bij concurrent Op1 aan tafel zat.

Dat vertelt de coronadeskundige in Veronica Magazine. Hij nam de afgelopen periode plaats aan verschillende talkshowtafels. Zo verscheen hij onder meer in Beau, Op1 en Jinek om meer te vertellen over de pandemie. En de rol van talkshowgast is toch wat anders dan het medische vakgebied van Gommers. „Ik heb veel geleerd over het talkshow-wereldje”, zegt hij nu.

Jinek is een favoriet van Gommers

Volgens Gommers is Eva Jinek het meest competitief als het gaat om het ‘talkshowspelletje’. Hij vertelt: „Er is een heel spel gaande achter de schermen. Als ik twee keer achter elkaar bij Op1 zit, hangt de volgende dag Eva Jinek boos aan de lijn.”

Toch spreekt de IC-topman zijn waardering uit naar Eva Jinek. „Ik heb twee favoriete interviewers, dat zijn Eva Jinek en Mariëlle Tweebeeke.” Vooral de interviewstijl van de twee dames complimenteert Gommers. „Zij luisteren goed en voelen precies aan als ik ga twijfelen. Of ze horen aan je zinsopbouw dat je aan het nadenken bent en dan nemen ze het over. Als gast word je daardoor relaxed en val je nooit stil.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Jort Kelder Op1 presenteert wil Diederik Gommers niet komen. pic.twitter.com/dtrAmuvfdB — Tom Edskes (@tomedskes) May 8, 2021

Alleen in talkshow voor coronavirus

Gommers legt uit dat hij alleen in uitzendingen verschijnt als het over corona gaat. Daarnaast is de IC-arts tegenwoordig voorzichtig met in welke maatschappelijke discussies hij zich mengt. „Zo gaf ik bij Op1 een keer mijn mening over die Black Lives Matter-rel bij Veronica Inside. Ik nam het op voor Wilfred Genee, steunde hem. Dat kwam me op veel kritiek te staan.” En dat doet hij niet snel nog eens. „Aan talkshowtafels moet ik het echt alleen over de pandemie hebben.”

De mening van Gommers over de Black Lives Matter discussie in Veronica Inside deed stof opwaaien. De presentatoren van het programma noemden hem „publiciteitsgeil”. Ze vroegen zich af waarom Gommers „zo graag op de praatstoel zat”. De IC-man vertelt dat het in zijn persoonlijke aard zit om aan discussies deel te nemen.

Afkicken na coronacrisis

Zelf denkt Gommers dat na de coronacrisis zijn tv-carrière op een laag pitje komt te staan. „Als we verlost zijn van het virus, verdwijn ik ook weer van tv. Wel zal ik moeten afkicken.” Of wellicht een eigen televisieprogramma? Daar moet Gommers eerst nog maar eens over nadenken. „Alleen als het met mijn vak te maken heeft. Maar eerst een time-out.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.