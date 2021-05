Sieneke blikt terug op act met draaiorgel op Songfestival: ‘Duurde láng…’

Sieneke, het Songfestival van 2010 en het draaiorgel. Weet je het nog? Vast wel, want werkelijk iedereen had het erover.

Iedereen Had Het Erover, zo heet nou net het tv-programma van presentator Art Rooijakkers. Vanavond begint er weer een reeks over dingen uit het verleden waar iedereen het over had. Bij de koffieautomaat, op straat, thuis, overal dus. In de week van het Songfestival trapt hij af met Sieneke, onze veelbesproken deelneemster van elf jaar geleden. Zij kijkt terug op haar draaiorgel-act, maar vooral op de onvergetelijke voorronde.

Live-tv-drama bij keuze Sieneke

Live-tv-drama bij keuze Sieneke



In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen blikt de tv-maker dus samen met zangeres Sieneke terug naar het Songfestival van 2010. En dan vooral naar de voorrondes van de act die Nederland ging vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Oslo. Elf jaar geleden was zij de hoofdrolspeelster in het live-tv-drama. Niet alleen Sieneke komt vanavond aan bod, ook een onderwerp dat écht een drama was. Rooijakkers kijkt met nabestaanden terug op een winterse dag in februari 2003. Toen werd de 13-jarige Sedar Soares in Rotterdam vermoord, omdat hij een sneeuwbal had gegooid.

Vader Abraham moest keuze Songfestival bepalen

Terug naar het Songfestival. Art Rooijakkers en Sieneke hebben het vanavond over haar veelbesproken tv-moment. Sieneke Peeters was toen 17 jaar (inmiddels 29). Juryvoorzitter Pierre Kartner, of beter gezegd: Vader Abraham, dreef presentatrice Yolanthe Cabau tot wanhoop. Hij kon maar geen beslissing nemen over wie Nederland ging vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Nadat de jury en het thuispubliek hun stemmen hadden uitgebracht, eindigden Sieneke en de meidengroep Loekz met hetzelfde aantal punten. Vader Abraham moest het toen zeggen. Dat duurde en duurde maar. „Héél erg lang”, weet Sieneke nog. Het werd uiteindelijk haar Ik ben verliefd (sha-la-lie) met draaiorgel-act (en -muziek). Dat ging zo (alarm: je krijgt het misschien niet meer uit je hoofd):

Plagiaat Sha-la-lie

Sieneke eindigde op de 14e plaats met 29 punten. De meeste Nederlanders vonden de inzending eigenlijk maar niets. Haar nummer werd nog beschuldigd van plagiaat ook, maar de klager trok zijn klacht later in. Sieneke kon later nog wel vol trots zien dat groepen uit Zweden en Duitsland een cover van haar Ik ben verliefd (sha-la-lie) gemaakt hadden.

