De Verraders-kijkers zien andere winnaar dan de ‘echte’

Het was een bloedstollende finale van De Verraders gisteravond, waar voor veel kijkers iets heel verrassends gebeurde. Er was namelijk niet één winnaar, maar twee! Spoiler alert: Samantha Steenwijk en Chatilla van Grinsven mogen de zilverbuit delen. Maar kijkers van het programma zien nog een andere winnaar.

Francis van Broekhuizen was namelijk, toen ze eruit was gestemd door Loiza Lamers, Samantha en Chatilla, best open over het feit dat ze zich soms alleen voelde. De drie overgebleven dames zijn, zo zeggen ze zelf ook, echt een vriendinnengroepje geworden. Van Broekhuizen viel zo nu en dan even buiten de boot. Maar kijkers van De Verraders vinden wel dat zij een van de weinige kandidaten is die echt zichzelf bleef. En dat onderschrijft ze zelf ook: „Fijn dat het zo ook is overgekomen! Dat heb ik namelijk echt zo geprobeerd!”, reageert ze op een fan.



Fijn dat het zo ook is overgekomen!! Dat heb ik namelijk echt zo geprobeerd! Xxx — Francis van Broekhuizen (@cis1975) May 1, 2021

‘Francis van Broekhuizen echte winnaar De Verraders’

Tijdens de finale werd Van Broekhuizen er dus als laatste nog uitgestemd. En toen kwam het aan op Lamers, Steenwijk en Van Grinsven. Die 22 kilo zilver moesten ze namelijk delen met één van de andere finalisten. Uiteindelijk schreven Lamers en Van Grinsven allebei Steenwijk op, zij koos zelf voor Van Grinsven. Dus bleef in ieder geval Lamers met lege handen achter. Toen waren de twee allerlaatste finalisten aan zet: verraden zij elkaar, of blijven ze trouw? Als ze allebei verraden, ging al het zilver naar Lamers. Blijven ze trouw, delen ze het geld. Maar als één van de twee voor verraden kiest en de ander blijft trouw, krijgt de trouwe al het zilver. Maar de dames toonden zich trouw en krijgen nu allebei 11 kilo zilver.

Van Broekhuizen is dus de enige finalist die écht geen kans meer had op het zilver. Maar kijkers hebben haar al gebombardeerd tot „échte, morele winnaar”.



Laten we hier en nu allemaal massaal even Francis erkennen als de échte, morele winnaar erkennen!#DeVerraders — Thieu 🏳️‍🌈 (@Thieudl) May 1, 2021



Het hoogtepunt van het hele eerste seizoen van #deverraders is dat Francis nu de liefde krijgt die ze haar hele leven al heeft verdiend! — Simone of Beautymone | Beauty Blogger (@beautymone) May 1, 2021

En ander vindt het juist terecht dat Van Broekhuizen het zilver niet won. Maar alleen omdat ze „goud waard” is.



Terecht dat Francis het zilver niet wint. Ze is goud waard. #deverraders — Linda Rijpert (@lindarijpert) May 1, 2021



Ik duim gewoon dat Francis wint. Eigenlijk de enige die ik het oprecht gun. #deverraders — Emily Charlotte (@empje174) May 1, 2021

Pestgedrag

Kijkers van De Verraders zijn ook niet te spreken over het ‘pestgedrag’, zoals ze het noemen, van Steenwijk, Lamers en Van Grinsven. Die drie waren namelijk goede vriendinnen tijdens het programma, en dat zorgde ervoor dat Van Broekhuizen zich niet altijd betrokken voelde bij het clubje. Een kijker omschrijft dat clubje als „zo’n groep populaire meiden op de middelbare school”.



Die drie eenheid van Loiza,Chantilla en Samantha vind ik gewoon gruwelijk vervelend. Net zo'n groep populaire meiden op de middelbare school. #DeVerraders — Emily Charlotte (@empje174) May 1, 2021



Het gevoel van net niet gezien worden. Francis stop hitting me in the feels #DeVerraders — Isis (@Psychanima_) May 1, 2021

Een ander voelt „wat Francis zei net. En ik voel iedereen die momenteel op Twitter deelt dit te herkennen”. Ze wil iedereen die zich gepest of buitengesloten heeft gevoeld, een hart onder de riem steken: „Ik wil hierbij iedereen wat liefde geven. Je bent goed zoals je bent, je bent mooi, geweldig en uniek. Ben jezelf, het verleden mag deel van je zijn, maar je bent meer.”



Ik voel wat Francis zei net. En ik voel iedereen die momenteel op twitter deelt dit te herkennen. Ik wil hierbij iedereen wat liefde geven. Je bent goed zoals je bent, je bent mooi, geweldig en uniek. Ben jezelf, het verleden mag deel van je zijn, maar je bent meer❤️ #DeVerraders — Nan (@Nanetteke_) May 1, 2021

Maar op sociale media zijn De Verraders-fans ook flink hard voor Steenwijk, die volgens hen ‘naaistreken‘ uithaalde. Iemand roept daarom op om ook voor haar wat liever te zijn. „’t Is een spelletje he?”



En dat doet pesten dus met je. Op welke leeftijd dan ook, in welke vorm dan ook. Twitter ❤️ Francis. Zullen we dus ook van liever voor Samantha zijn hier? ‘T is een spelletje he? #deverraders — Mitchel (@Mitchel16351025) May 1, 2021

Wil je weten hoe de twee winnaressen het seizoen en de finale beleefd hebben? Houd dan onze site in de gaten, Metro heeft ze tot in detail ondervraagd.

De finale van De Verraders kun je hier terugkijken.