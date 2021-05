Onderzoek naar Peaky Blinders gestart: crew schond mogelijk coronaregels

De Britse vakbond BECTU heeft een onderzoek ingesteld naar Peaky Blinders. De crew achter de succesvolle serie van de BBC zou de coronaregels mogelijk hebben overtreden.

De Britse serie moest vorige week de opnames van het zesde seizoen tijdelijk stoppen toen één van de crewleden positief was getest op het coronavirus. Peaky Blinders had toen volgens de protocollen de productie stil moeten leggen, maar zou nog uren door zijn gegaan voordat de opnames werden afgerond.

Peaky Blinders ‘had virus kunnen verspreiden’

De Broadcasting, Entertainment, Communications and Theatre Union (BECTU) vindt dat aanleiding genoeg om een onderzoek te starten naar de mensen achter de serie. Ondanks dat het crewlid na een hertest toch negatief bleek, is de productie gevaarlijk bezig geweest, stelt de BECTU.

„Een fout als deze had ervoor kunnen zorgen dat het virus was verspreid”, zegt een woordvoerder van BECTU. De woordvoerder van Peaky Blinders zegt echter dat ze zich gewoon aan de protocollen hebben gehouden. „Het filmen van Peaky Blinders werd gestaakt vanwege een onterechte positieve testuitslag van een crewlid.”

Protocol

„Volgens het protocol heeft deze persoon een test gedaan en is iedereen die met hem in contact is gekomen in quarantaine gegaan. De veiligheid van ons team is het belangrijkst. De test was negatief en de opnames zijn donderdag weer hervat”, aldus de woordvoerder.

Peaky Blinders seizoen 6 op Netflix

Peaky Blinders, met hoofdrolspeler Cillian Murphy, is een groot succes op BBC en Netflix. De serie speelt zich af rondom Birmingham, net na de Eerste Wereldoorlog. Deze bende bestond daadwerkelijk, maar de serie is feitelijk niet gebaseerd op de bende. In januari werd bekendgemaakt dat het zesde seizoen van de dramaserie het laatste wordt. Dit seizoen komt eind dit jaar of begin volgend jaar op Netflix.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.