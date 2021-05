Rechter luidt bij Humberto noodklok over Nederlandse rechtstaat: ‘Ik trok huilend mijn toga aan’

Gisteravond schoof rechter Nathalie van Waterschoot aan bij Humberto, om de noodklok te luiden over de Nederlandse rechtstaat. Als rechter heeft ze daar natuurlijk vaker mee te maken, maar toen ze zelf ging scheiden, kwam ze er pas echt middenin. Ze stelt dat ouders vaak niet gehoord en niet serieus genomen worden. Ook nemen instanties als jeugdzorg volgens haar ‘roddels’ over, zonder echt onderzoek te doen.

Het kwam zelfs zo ver dat ze op een gegeven moment, toen ze weer moest werken, „huilend” haar toga aantrok. Aan presentator Humberto Tan legt ze uit dat ze rechter is geworden omdat ze gelooft in een stevige, democratische rechtstaat. Ze vindt het dan ook belangrijk dat diezelfde rechtstaat haar burgers beschermt, en erop toeziet dat de uitvoerende macht netjes met het volk omgaat. En toch, zegt Humberto, gaf diezelfde rechtstaat haar „een knauw”.



EINDELIJK IEMAND DIE IETS ROEPT MET EEN TOGA OVER ONS RECHTSSYSTEEM DAT NIET WERKT INZAKE FAMILIERECHT!! #RTL4 #Humberto — Dgmr (@dagkija) May 30, 2021

Rechter bij Humberto: ‘Er moet iets veranderen’

Van Waterschoot, haar kinderen en haar ex-man, hadden acht jaar lang te maken met de Nederlandse rechtstaat. Ze stond toen dus opeens aan de andere kant, en merkte hoe die staat met haar burgers omgaat. „Ik ben eigenlijk van mijn stoel gevallen, ik wist niet dat dit in Nederland zo kon.” Humberto: „Wat zag u dan?” Volgens de rechter geloofden instanties als Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg ‘verhalen en roddels’, zonder enig onderzoek te doen. Daarnaast schreef bijvoorbeeld jeugdzorg wel op wat er mis ging bij de andere ouder in de omgang met de kinderen, maar boden ze geen hulp.

En toen Van Waterschoot naar de rechter ging, om bescherming te regelen voor haar en haar kinderen, kreeg ze dat niet. Volgens haar werden de problemen van haar kinderen totaal niet serieus genomen. Er was namelijk sprake van geestelijke mishandeling door haar ex-partner, de vader van haar kinderen, maar de rechter stuurde hen steeds weer terug naar hun vader. Ze hadden ten slotte een omgangsregeling. Volgens Van Waterschoot heeft dat gezorgd voor psychische schade bij haar kinderen.

„Het probleem is dat er iets in een rapport staat, dat niemand vervolgens checkt en iedereen als waarheid aanneemt”, zegt de rechter. Zelfs dus als het om mishandeling gaat, gebeurt er dus vaak niks. „En zelfs áls er onderzoekt komt”, vertelt Van Waterschoot, „gebeurt er alsnog niks”. En volgens Klaas den Tek, onderzoeksjournalist, ook aanwezig bij Humberto, blijft dit niet bij één geval. Waarschijnlijk zijn er tientallen ouderen die dit hebben meegemaakt, Van Waterschoot zegt zelfs dat het er duizenden zijn. Daarom moet er volgens haar ‘snel iets veranderen’.



Wanneer een rechter het zelfs niet meer rechter kan lullen, hebben we een serieus probleem. Maar het klopt helaas wel, ze is niet de enige! Ook ik had precies hetzelfde 😭 #klaasdentek #Humberto — Dennie van Buuren (@DhrDennie) May 30, 2021

Beschuldigingen aangenomen als waarheid

Op sociale media regent het reacties van herkenning op het verhaal van Van Waterschoot. Maar Humberto Tan vraagt zich af hoe dit op te lossen is. Van Waterschoot: „Het hele systeem moet op de schop.” In andere landen gaat het volgens haar namelijk wel goed. Wanneer een ouder zegt dat de andere ouder zich schuldig maakt aan mishandeling, bekijkt een multidisciplinair team dat. Het team onderzoekt of het klopt of niet, en baseert daar het oordeel op. Maar in ons land worden beschuldigingen voor waarheid aangenomen, zegt ze. „Als een moeder zegt: ‘Mijn ex-partner slaat de kinderen’, komt dat in een rapport te staan en dan is het ‘waar’. Dat kan echt grote gevolgen hebben voor je ouderschap”, voegt Den Tek toe.

Dat dit soort misstanden inderdaad vele ouders in Nederland treft, blijkt wel uit de reacties. Zo schrijft een vader: „Dit verhaal sluit 100 procent aan bij mijn situatie als vader.” Volgens Lex is de aandacht voor deze situatie „een goede zaak”. „Haar verhaal is exemplarisch voor ontzettend veel gevallen die te maken heeft met organisaties uit de Jeugdbeschermingsketen. Liegen, aannames, opmaken van valse documenten zijn meer regel dan uitzondering.”



#humberto ik zou graag in contact willen komen met de tafelgasten inzake het onderwerp over kinderbescherming. Dit verhaal sluit 100% aan over mijn situatie als vader. — jeroen Dekker (@jeroenDekker13) May 30, 2021



Humberto, het is een goede zaak om deze rechter een podium te geven. Haar verhaal is exemplarisch voor ontzettend veel gevallen die te maken heeft met organisaties uit de Jeugdbeschermingsketen. Liegen, aannames, opmaken van valse documenten zijn meer regel dan uitzondering. — Lex (@Lex09230093) May 30, 2021



#humberto zaak wat rechter aangeeft speelt al jaaaaaren. Belang van kind staat NIET voorop. Het frame van vechtende ouders is real. Geen onderzoek, niet doorvragen. In mijn geval zou ik vader slecht willen maken om mij voordeel te geven. #prutsers — Yet (@jetjuh) May 30, 2021

