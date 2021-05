Humberto-kijkers niet te spreken over optreden van Glennis Grace

Glennis Grace betrad het Eurovisie Songfestival-podium in Rotterdam Ahoy tijdens de grote finale samen met Afrojack. Zij nam de zang op zich in de spectaculaire show, waarbij het even leek alsof de Erasmusbrug Ahoy binnenkwam. Toen zong ze een uitbundige versie van Titanium, terwijl Afrojack aan de knoppen draaide. Bij Humberto zong ze het nummer nog eens, maar dan een iets ‘kleinere’ versie. Kijkers zijn echter niet te spreken over haar zang.

Ook de bandleden van de Italiaanse rockgroep Måneskin schoven bij Humberto aan. Nouja, ze schoven niet echt aan, maar waren wel ‘aanwezig’. Via een videoverbinding kon presentator Humberto Tan even met ze kletsen. Dat ging natuurlijk over hun winst, maar ook over ‘snuifgate’. Er gaan namelijk beelden rond waarop het lijkt alsof zanger Damiano David een lijn cocaïne snuift. Bij Humberto zeiden de bandleden dat ze gechoqueerd en beledigd zijn door die beschuldigingen.

„We waren gechoqueerd omdat het nergens op sloeg, we zijn vier jonge mensen die een geweldige prijs hebben gewonnen en dat soort geruchten deden ons optreden teniet”, zei Damiano David. Ze zouden „nooit cocaïne doen en al helemaal niet op tv”, vertelde bassist Victoria De Angelis. „Dat is idioot”, vulde David aan. Ook zal de zanger een drugstest ondergaan.



Leuk interview bij Humberto met Måneskin, arme kids hebben non stop voor de pers moeten staan sinds gisteravond. En ook goed gehandeld over de rumors. “Parla la gente, purtroppo; People talk, unfortunately”. En zo ook bij Måneskin. As if op internationale tv coke te snuiven. — Aurora Izabella (@roorAlbin) May 23, 2021

Glennis Grace bij Humberto

Terug naar Glennis Grace. Zij verzorgde kort de muziek in de studio, en begon met een simpele versie van Titanium. Althans, het moest ‘klein’ blijven. Maar volgens kijkers ging dat haar niet zo makkelijk af: „Glennis Grace heeft duidelijk moeite om het begin van Titanium klein en ingehouden te zingen. Vals. Zonde, want ze kan het best.”



Titanium kan Glennis maar beter niet meer doen. #Humberto — UserNameRightHere (@TerrorMau5) May 23, 2021



Wat een geschreeuw weer van die #Glennis #humberto — Marco van Eerd (@eerd) May 23, 2021

Iemand anders gaat wel heel ver, en doopt de zangeres om tot ‘Glennis Disgrace’. „Wat verschrikkelijk vals.” Maar Suus vindt juist dat het nu, bij Humberto, een stuk beter klinkt dan tijdens de pauze van de finale van het Eurovisie Songfestival. „Oké Glennis, zoals we dit nu bij Humberto horen klonk het gisteravond niet. Echt no way!”



Glennis Disgrace wat verschrikkelijk vals 👎👎#Humberto — feanster (@SjoerdJan65) May 23, 2021



Hahaha, oké Glennis, zoals we dit nu bij Humberto horen klonk het gisteravond niet. Echt no way! 🤣 — Suus (@Ooievaar070) May 23, 2021

En ook Humberto Tan zelf lijkt even te schrikken van een uithaal van Glennis Grace, zoals te zien is op de foto boven dit artikel. Richting het einde van het nummer zet ze nogmaals „I am titanium” in, waarbij het geluid uit haar tenen lijkt te komen. De presentator opent ‘geschrokken’ zijn ogen. Hij kijkt daarna met opgetrokken wenkbrauwen rond naar zijn gasten.

Erasmusbrug in Ahoy tijdens Eurovisie Songfestival

Waar mensen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in ieder geval over te spreken waren, was de Erasmusbrug. De show in Rotterdam Ahoy leek dankzij augmented reality deels plaats te vinden vanaf de Erasmusbrug. Eerst zagen kijkers een stukje film, daadwerkelijk op de brug opgenomen, maar toen kwam de overgang. Het leek alsof de Erasmusbrug zó Ahoy binnenkwam.

Veel BN’ers, waaronder ook Humberto Tan, trokken naar sociale media om complimenten uit te delen. „Visitekaartje voor de NL’se entertainment en TV industrie”, vond hij.

