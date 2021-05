Haarlemse Buurt komt in actie tegen regenboogvlag-vernielingen

De Leidsebuurt in Haarlem is in actie gekomen tegen de vernielingen van de regenboogvlag. De regenboogvlag hangt sinds begin april op het Haarlemse Badhuis, maar is al twee keer eraf gehaald door een onbekend persoon. De tweede keer werd de vlag ook in brand gestoken en verbrand achtergelaten. De buurt is het hier niet mee eens en is een regenboogvlag-actie gestart.

De buurtbewoners tonen hun solidariteit met de LGBTI+community en hangen massaal de regenboogvlag uit.

Crowdfunding

Regenboogvlaggen waren eerder ook doelwit van vandalisme in de Haarlemse buurt. Bij voetbalvereniging Geel Wit is begin dit jaar ook de regenboogvlag vernield, tot drie keer toe. Het is onduidelijk of het gaat om vandalisme of om bewuste acties tegen de LGBTI+community.

De Leidsebuurt is een crowdfunding gestart waarmee de regenboogvlaggen zijn gekocht. Ongeveer 200 stuks zijn aangeschaft en verspreid onder de buurtbewoners.

Geen wet tegen ‘homogenezing’

Gisteren werd duidelijk dat het kabinet geen verbod op homogenezing in werking stelt. Belangenorganisatie COC diende een verzoek in tot een verbod op conversietherapieën, ook wel homogenezing genoemd.

„We hebben lang genoeg gewacht,’ zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug tegen de NOS. „Dat wettelijk verbod moet er nu gewoon komen. Ik wil dat de regering een glasheldere norm stelt dat we dit soort kwakzalverij niet langer tolereren. Dat je LHBTI-zijn kan ‘genezen’ is een fabeltje, je bent goed zoals je bent.”

Geen verbod, wel een onderzoek

Het kabinet gaat niet mee in het verzoek; er komt geen verbod. Wel komt er een onderzoek naar de „verdere juridische mogelijkheden” om de praktijken „die gericht zijn op het veranderen van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van een individu” aan banden te leggen.

Een onderzoek uit 2020 wees uit dat er in Nederland zo’n vijftien therapeuten en organisaties zijn die proberen homoseksuelen te ‘genezen’. De onderzoekers concludeerden dat dergelijke therapieën ernstige psychische schade aanrichten aan de ‘patiënten’.