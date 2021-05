Zorgverleners krijgen zorgbonus, maar dat is lang niet genoeg

Medewerkers in de zorg krijgen als het aan demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg ligt, ook dit jaar een zorgbonus. Zorgpersoneel dat maximaal twee keer modaal verdient, heeft recht op een bonus van tussen de 200 en 240 euro netto. Het bedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Extra geld uittrekken voor een hogere bonus, zit er niet in. De oppositie in de Tweede Kamer diende een voorstel in, maar daar werd tegen gestemd. De keuze kwam daardoor neer op een lagere bonus voor al het zorgpersoneel of een bonus van 500 euro netto voor een beperkte groep mensen die met coronapatiënten werkt, weet de NOS. De Kamer koos voor de lagere bonus.

Zorgbonus voor iedereen

Van Ark schrijft in een brief aan diezelfde Kamer dat ze de grens voor wie in aanmerking komt voor de bonus niet wil verlagen. Eerder stelde ChristenUnie-leider Segers voor om de inkomenseis te verlagen vaan anderhalf keer modaal, in plaats van twee keer modaal. „De gezamenlijkheid waarin alle zorgprofessionals hard werken binnen de sector vraagt om een onderlinge solidariteit. Dat brengt met zich mee dat ik een bredere doelgroep laat voorgaan op een beperkte stijging van het bonusbedrag”, schrijft Van Ark.

Eerder werd al bekend dat bijna 4000 mensen wel recht hadden op een zorgbonus. Deze werd ze door de ruime eisen van de overheid toch door de neus geboord. Op 15 juni moeten zorgaanbieders de nieuwe bonus kunnen aanvragen. Dit keer vallen verloskundigen en fysiotherapeuten ook onder de groepen die in aanmerking komen voor het bedrag.

Geldtekort in de zorgsector

Naast een zorgbonus moet er ook meer geld worden vrijgemaakt, schrijft de Sociaal Economische Raad (SER). Ze geven advies aan het kabinet. Volgens hen is het belangrijk dat mensen die in de zorg werken dat ook blijven doen. Daarnaast moet er ruimte worden gemaakt om te zorgen dat zij-instromers kiezen voor een baan in de sector, meldt RTL.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten onder andere salarissen omhoog. Bij verplegenden en verzorgenden is dat voornamelijk een probleem. In de private sector verdien je met dezelfde opleiding zo’n 9 procent meer. „Ook om hen voor de zorg te interesseren zal een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket moeten worden geboden”, schrijft de SER.

Zorgbonus niet genoeg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) trekt bij Van Ark aan de bel om het tekort aan personeel. De hoge uitval van overbelast ziekenhuispersoneel vormt volgens de organisatie een bedreiging van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Er moet meer worden gekeken naar zogenoemde duurzame inzetbaarheid.

Niet alle patiënten kunnen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daardoor krijgen artsen en verpleegkundigen volgens de inspectie een gevoel van falen. Er moet daarom nazorg zijn om zorgverleners te ondersteunen.

Daling in ziekenhuis geen moment te vroeg

Dat het aantal ziekenhuisopnames inmiddels daalt, komt geen moment te vroeg, zo maakt de brief duidelijk. Als de druk op de ziekenhuizen nog verder zou toenemen, dan zou op korte termijn mogelijk „een onbeheersbare situatie” ontstaan, stelt de inspectie vast. Als meer personeel uitvalt, zou de intensive care-capaciteit kunnen dalen en zullen „op grote schaal opnamestops ingesteld moeten worden”.

Het hoge aantal opnames van coronapatiënten zorgt ervoor dat andere zorg verloren gaat. Vooral in de laatste week van april zijn er door de hoge druk „momenten geweest waarop de situatie zeer nijpend was”, beschrijft de inspectie. Door goede samenwerking in de sector zijn de meeste knelpunten wel opgelost.