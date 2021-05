Website deelt ongevraagd adressen, krijgt boete vanwege privacy

Het lijkt een ontzettend leuk idee: een website waarop je familie kunt lokaliseren én makkelijk contact kunt opnemen. Leuk, maar voor onveilig, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De website Locatefamily.com heeft een flinke boete gekregen voor het schenden van privacy.

Op de website kun je inderdaad familie en hun contactgegevens vinden. Maar die gegevens zijn vaak helemaal niet met toestemming gepubliceerd. De website publiceert naast telefoonnummers ook adresgegevens van mensen. Vaak weten mensen helemaal niet dat hun adres online staat.

Informatie lastig te verwijderen

Daar komt nog eens bij dat de informatie op de website niet makkelijk weg te halen is. De site heeft geen vertegenwoordiging in de Europese Unie. Dat is, oordeelt AP, een overtreding van de privacywet. En de reden van de boete.

Bij de privacywaakhond kwamen tientallen klachten binnen over de website. Mocht iemand niet op Facebook zitten, dan kun je altijd nog naar Locatefamily.com om die ene oud-klasgenoot of verloren gewaande achterneef te vinden. Bezoekers zagen hun volledige adres en soms een telefoonnummer op de site verschijnen, terwijl ze geen idee hebben hoe ze erop zijn gekomen.

Zomaar bezoekers voor de deur

Of je nu iets te verbergen hebt of niet, zomaar met privégegevens strooien is niet de bedoeling. Voor je het weet staat er iemand voor je deur waar je totaal niet op zit te wachten. Zo’n 700.000 Nederlanders konden hun eigen gegevens op de website vinden. Hoeveel mensen ook daadwerkelijk een ongewenst bezoekje hebben gekregen, is niet duidelijk.

„Wat privé is, moet privé blijven”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. „Met dit soort informatie kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen. Of jou thuis bezoeken of via telefoon of e-mail lastigvallen.”

Vragen over privacy

Helaas is de info gewoon even weg laten halen niet zo makkelijk. „Dat komt mede doordat Locatefamily.com geen vertegenwoordiger in de EU heeft.” Een organisatie die en de Europese Unie diensten of producten aanbiedt, moet ook in Europa beschikbaar zijn voor informatie of vragen over privacy.

Dat is in het geval van Locatefamily.com niet zo, AP wil de website dwingen dat te regelen. Daarom legt de waakhond ook een dwangsom op aan het bedrijf achter de website. Doen ze dat niet, dan wordt dat behoorlijk prijzig: voor elke twee weken dat het niet is gebeurd, ontvangt de site een boete van 20.000 euro met een maximum van 120.000 euro. Of er al een loket is – die had er 18 maart dit jaar moeten zijn – kan AP nog niet bevestigen.

