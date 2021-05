‘Toch nog oudejaarsconference van Youp van ’t Hek’, maar Youp zelf weet daar niks van

Het ging sinds gisteravond rond: er zou mogelijk toch nog een oudejaarsconference komen van Youp van ’t Hek. Dat zou zijn gebleken uit het NPO Radio 1-programma Op de plank. Hierin praatte dj Astrid de Jong met podiumkunstenaars over het verloren coronajaar. Maar Van ’t Hek zegt nu dat hij nergens heeft gezegd dat er nog een oudejaarsconference komt.

„Voor alle duidelijkheid: ik heb NERGENS gezegd dat ik overweeg om nog een oudejaarsconference te gaan maken en ga dat ook NIET doen!”, schrijft de cabaretier op Twitter.



Oudejaarsconference Youp van ’t Hek

Van ’t Hek moest de tournee van zijn tiende eindejaarsshow Korrel Zout abrupt afbreken. Op 31 december zond BNNVARA, als een soort oudejaarsconference, een oude opname van 12 december uit. Toen speelde Van ’t Hek voor dertig man. Hij had aangekondigd dat zijn tiende oudejaars zijn laatste zou zijn. „Dit voelde toch beetje als 9,5″, bekende hij in de uitzending.

De eerstvolgende show die de cabaretier gaat spelen, staat gepland in het najaar. „Maar ik wil niet meer voor dertig mensen spelen”, beklemtoonde hij. „De zaal moet wel weer een beetje vol zitten. Geen plukje links en een plukje rechts. Als ik niet normaal kan spelen, wacht ik vier maanden. En anders speel ik nooit meer; dan was ik gewoon de cabaretier Youp van ’t Hek.”

In het programma Op de plank blikte De Jong met theatericonen als Van ’t Hek, Claudia de Breij en Simone Kleinsma terug op het rampzalige jaar voor de zwaar getroffen cultuursector. De theaters zijn inmiddels vanaf oktober vrijwel allemaal gesloten. In de uitzending werden ook vragen beantwoord van theatergangers over de huidige, onduidelijke situatie.

Toch nog hoop?

Fans van Van ’t Hek en zijn oudejaarsconference vinden overal hoop, zelfs dus in de woordkeuze van de cabaretier. „Mijn eerste reactie was, heel erg jammer. Maar als ik het nog eens lees, staat er: je zal nooit zeggen dat je overweegt om een oudejaarsconference te gaan doen. Dat geeft tenminste nog hoop.”



Mijn eerste reactie was, heel erg jammer.

Maar als ik het nog eens lees, staat er: je zal nooit zeggen dat je overeeegt om een oudejaarsconference te gaan doen.

En sommige mensen proberen toch nog een laatste smeekbede: „Beste Youp, het is net als met bier drinken in de kroeg: een laatste biertje bestaat niet, het is altijd de voorlaatste. Kom op man, nog één keer! Niemand kan onze koninklijke familie en Teflon Mark zo goed afzeiken als jij. En ik verheug mij al op jouw Kaagjes… De voorlaatste?”



