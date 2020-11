Mark Rutte: geen uitzondering voor oudejaarsconference Youp van ’t Hek

Een uitzondering op de publieksgrootte tijdens de Oudejaarsconference van Youp van ’t Hek zit er volgens premier Mark Rutte niet in. „Dat gaat niet. Ik zou het dolgraag doen, Youp, maar dat kan ik niet doen”, zei Rutte vrijdag voor de camera van BEAU.

De cabaretier heeft samen met BNNVARA, de NPO en Koninklijk Theater Carré gevraagd of de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een uitzondering voor hem kan maken. Van ’t Hek vreest dat de voorstelling op televisie niet werkt als er maar dertig mensen in de zaal zitten.

Uitzondering is uitgesloten

In het verzoek vraagt Van ’t Hek of Carré niet voor één avond als kerk kan worden gezien. De maximum toegestane groepsgrootte voor binnenruimtes van dertig mensen geldt namelijk niet voor religieuze bijeenkomsten.



Een dikke maand voor zijn oudejaarsconference komt @youpvanthek langs in #DeOvernachting. Samen met @lodiers praat hij over humor in het coronajaar 2020. Luister vanaf 00:00 📻 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) November 21, 2020

Premier Rutte „zou het heel leuk vinden” als het wel zou doorgaan, want zijn shows zijn „natuurlijk geweldig”. „Ik ben opgegroeid met Wim Kan, dat is echt negentiende eeuws”, zei Rutte lachend. „Youp hoort natuurlijk in die traditie.”

Serieus voorstel

Coronaminister Hugo de Jonge snapt dat de cabaretier baalt van de coronamaatregelen. „Ik kan me voorstellen dat mensen denken: waarom kan ik niet gewoon doen wat ik heel graag wil? Dat geldt voor ondernemers en dat geldt voor theatermakers. Ik begrijp dat allemaal hartstikke goed.” Volgens hem is een uitzondering echter ook uitgesloten en wordt „stap voor stap” gekeken naar de mogelijkheden rond de feestdagen.



Een #oudejaarsconference met 30 man. "Ik ben niet degene die zegt: ik ga het niet doen," zegt @youpvanthek. "We gaan wel een aardig verzoek indienen om ons één avond te geven. Maar als het voor 30 man moet, wie ben ik dan." #BEAU pic.twitter.com/0j1VMDehA4 — BEAU (@BeauRTL) November 26, 2020

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wijst het idee niet gelijk af. „Als hij met een serieus voorstel komt, dan gaan we daar serieus naar kijken.” Het ziet er dus naar uit dat Van ’t Hek zijn oudejaarsconference tocht echt voor maar dertig man zal moeten opvoeren.

Tijdens een interview op NPO Radio 1 stelde Van ’t Hek eerder al dat hij alleen voor 250 man publiek zou willen optreden. Later, aan tafel bij BEAU, kwam hij daar echter op terug. „Ik ben nu niet degene die zegt: ‘ik ga het niet doen’. Zo zit ik niet in elkaar.”

