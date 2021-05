Houd je paraplu bij de hand: Pinksteren verloopt koud en nat

Pinksteren is de warmste Nederlandse feestdag, en dat hebben we te danken aan de datum waarop we het vieren. Dat is namelijk meestal eind mei of begin juni, als de lente goed onderweg is. Maar een koude noordenwind kan de feestvreugde soms nog bederven. En ook dit jaar hoef je geen bakken met zon te verwachten.

Op bijna de helft van de pinksterdagen sinds 1901 (44 procent) was het in De Bilt warmer dan 20 graden. En 15 procent was zelfs zomers, met temperaturen van 25 graden of meer, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.

Slechts één keer werd de tropische 30 graden gehaald. Dat was op tweede pinksterdag, 29 mei 1944. De warmste eerste pinksterdag vond plaats op 3 juni 1979 met 29,9 graden. De warmste Pinksteren, gemiddeld over beide pinksterdagen, beleefden we in 1903. De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg toen 29,3 graden.



Tijdens het volgende lange weekend ook veel buien? ⛈ Lees⬇️https://t.co/75daRJNKwM — Weeronline (@weeronline) May 16, 2021

Weer tijdens Pinksteren

Tijdens het lange pinksterweekend kun je misschien maar beter geen lange wandelingen of picknicks plannen, want het weer van dit weekend druist nog even door. De zon schijnt wel af en toe, maar er zullen ook wat buien zijn, volgens Weeronline. Het heeft deze maand sowieso al veel geregend (er viel in twee weken bijna net zoveel regen als normaal in de hele maand mei), en ook tijdens het pinksterweekend blijft het dus niet droog. Wel een lichtpuntje: de buien zijn wat minder fel en tussen de regen door is de krachtige mei-zon goed voelbaar.

Je doet er goed aan om je truien nog niet op te bergen, want de kans is groot dat de temperatuur laag uitvalt. Normaal is het eind mei 17 tot 20 graden, maar volgend weekend wordt het waarschijnlijk ergens tussen 12 en 16 graden. Pinkstermaandag kan het mogelijk wel iets warmer worden.

De aanloop naar Pinksteren is wisselvallig. Flinke buien die landinwaarts ook voor onweer kunnen zorgen, komen vooral aan het begin van de week voor. De kans op onweer neemt later af. Maar we blijven wel zitten met nattigheid. Ook de temperaturen zijn lager dan normaal is voor de tweede helft van mei: 13 tot 18 graden.