10 bijzondere / opmerkelijke uitspraken uit het interview met koningin Máxima

Openhartig, vrij ontspannen, soms emotioneel. Zo was het interview dat koningin Máxima gisteravond op tv gaf naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag. Zij ging vijf kwartier lang in gesprek met tv-maker Matthijs van Nieuwkerk. De meeste indruk maakte haar woorden over haar overleden zusje Inéz.

Ruim 3,2 miljoen kijkers stemden gisteren af op NPO 1, waarop NOS Máxima 50 Jaar werd uitgezonden. Voor wie niet keek en toch benieuwd is, filterde Metro tien bijzondere, opmerkelijke, aandoenlijke en misschien onverwachte uitspraken die Máxima deed op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Máxima en haar paardenbloemlamp

Matthijs van Nieuwkerk oogde goede in zijn vel, lekker met zijn gangbare warrige kapsel. Keuvelend met de koningin over een (overigens prachtige) paardenbloemenlamp. Samen wandelend naar Máxima’s werkkamer, voorheen het domein van prins Claus. En de kamer van waaruit de openhartige majesteit het afgelopen jaar menig Zoomvergadering hield. Leuk: Van Nieuwkerk dacht nóg een bijzondere lamp in de interviewkamer te zien. Koningin Máxima: „Nee. Gewoon ergens op de markt gevonden.” Leuk twee: Máxima leerde Nederland kennen door er in haar eentje – aan het begin van de zeer prille relatie met de toenmalige kroonprins Willem-Alexander – met een zwarte pruik op uit te trekken en in die hoedanigheid in cafés ook bitterballen at.

Nadat Matthijs van Nieuwkerk net als in De Wereld Draait Door ‘zijn administratie op orde had’, werden de vijftig levensjaren van Máxima besproken. Tien uitspraken op een rij.

1. Over 50 worden

„50 worden, niet niks. Het voelt nog prima. Ietsje ouder, elke dag. Maar dankbaar, dat ik ouder mag zijn. En worden.”

2. Over de liefde

„Voor ik mijn man ontmoette had ik helemaal door dat ik hoogstwaarschijnlijk niet zou trouwen. Ik vond het heel moeilijk dat ik een persoon zou ontmoeten die net zo verliefd zou zijn op mij als ik op hem en dat de timing goed zou zijn. Ik vond het echt ingewikkeld. Waarschijnlijk had ik een hele goede voorbeeldrelatie van mijn ouders. Die was zo goed. Dat evenaren vond ik best gecompliceerd. Ik was met mijn werk bezig, niet met huisje boompje beestje en kinderen krijgen.”



3. Over ons land

„Ik wist niet veel van Nederland, wel over de kunst. Over Rotterdam en natuurlijk tulpen en molens, et cetera et cetera. Maar vooral heel veel over de kunst. En het leven met water, maar ik was er nog nooit geweest.”

‘Wat had ik gedaan als’

4. Over als zij Willem-Alexander niet was tegengekomen

„Ik was bezig met wat te doen met de rest van mijn leven. Op mijn 14e besloot ik economie te studeren, want ik wilde de wereld economisch echt beter maken. Ik had zoveel hyperinflatie meegemaakt in Argentinië en zoveel financiële ellende, daar wilde ik iets aan doen. Het ging te langzaam en daardoor ben ik in aanraking gekomen met microfinanciën en kleine kredieten. Het is de gouden vraag: wat had ik gedaan als… Ik denk iets in ontwikkeling of iets met een ontwikkelingsbank. Of misschien ondernemer.” (Matthijs van Nieuwkerk: „Maar ja, er kwam iets tussendoor.”)

5. Over de in 2020 afgenomen populariteit

„Ik focus me niet zoveel op populariteit. Als u het wilt hebben over die hele Griekenlandvakantie, dat doet pijn aan mijn hart. Ik werk heel hard om dingen te bereiken en dat dan een vakantie die voor ons niet zoveel betekende zoveel doet… Dat doet me pijn. (…) Wij hebben ons sinds het begin van de pandemie steeds gefocust op wat nog steeds kon. En niet wat er niet kon. (…) Het mocht nog steeds, Griekenland was een geel land. We gingen naar ons eigen huis, we gingen naar niets anders om vanaf daar te werken. In het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen hebben wij een inschattingsfout gemaakt. Het is niet anders, ik kan het niet anders uitleggen. Het mocht, maar het was niet solidair.”

6. Over de speedboot van 2 miljoen euro van Willem-Alexander

„Hoge bomen vangen heel veel wind. Het was iets wat mijn man heel graag wilde hebben en ik gun het hem wel. Dat doet niets af van wat hij allemaal voor Nederland doet.”



7. Over onder een vergrootglas liggen

„Dat mensen altijd iets over ons willen zeggen, dan is inherent aan onze positie. Dat zal altijd zo blijven zijn, denk ik. Wij moeten ons focussen op ons werk en naar de toekomst kijken.”

Máxima: Inéz was al jaren niet okay

8. Over de zelfmoord van het jongste zusje Inéz van Máxima

Een foto van hen beiden staat in de werkkamer; Inéz overleed in 2018 en werd 33 jaar: „Onze ervaring met mijn zusje was dat zij niet okay was voor de laatste acht, negen jaar voor haar dood. En toch hing er een beetje een taboe en praatten we er niet over. We wisten niet precies wat de diagnostiek was en hoe wij geholpen konden worden om haar beter te helpen. Zij had een depressie, een persoonlijkheidsstoornis. We hebben af en toe met ons beste kunnen haar geprobeerd te helpen. De realiteit is: professioneel ben je niet. Een paar keer is zij opgenomen. Ik weet niet of dat soms het beste is of niet, maar er moet veel gedaan worden aan de geestelijke gezondheidszorg.”

‘Angst en schaamte’

„Er is veel te doen voor jonge mensen, dat we echt preventief gaan werken. Dat we early warnings kunnen zien en heel snel helpen. Mijn zusje had sneller moeten worden geholpen. Door ons misschien, hand in eigen boezem. Maar we hebben ons best gedaan, in die tijd wisten we niet beter. Wat ik heb geleerd van deze ervaring die ik heb gehad, is dat anderen die ervaring niet moeten hebben. Weet u, als iemand in je familie zelfmoord pleegt… het is niet alleen maar verdriet en frustratie dat je iets anders had kunnen doen, maar er komt van alles bij. Angst, schaamte, er speelt van alles. Het is gecompliceerder dan een normale dood zou ik willen zeggen. Ik verwijt mezelf niets, net als mijn familie. Maar het is iets van: misschien hadden we meer kunnen doen. Ik weet niet waar zij nu is, maar ik denk nu aan haar met een hele grote glimlach. En dat vind ik heel fijn.”

Vervolgens waren er prachtige woorden van Máxima te zien bij haar eerste werkbezoek in Nederland daarna, bij een instelling voor mensen met kanker (‘hier hebben mensen nog hoop op genezing, mijn lieve zusje had dat niet meer’). Bij Matthijs aan tafel zorgt het voor een koninklijke traan. In beeld verscheen overigens direct een keurige melding voor mensen met zelfmoordgedachten: bel 113.

Máxima over de toekomstige koningin

9. Over Amalia

„Ik zie haar niet als de toekomstige koningin, ik zie haar nog steeds als mijn kleine baby. Ik zie een meisje dat het heel goed doet, heel verantwoordelijk is. Ze beseft ergens haar toekomst, maar gaat daar ook heel goed mee om. In de zin van: zij neemt haar tijd. Ze is een heerlijk mens, dat voorop. Ze kan het heel goed aan in de toekomst en zal haar eigen manier vinden om het in te vullen. Het is niet een hele makkelijke, dat brengt z’n uitdagingen. Zij krijgt de kans om iets te betekenen voor een ander. Zij krijgt de kans om te veranderen. Ik ben er zeker van dat Amalia haar manieren en passies daarin kan ontwikkelen. Het is een meisje met heel veel talent en daar twijfel ik geen moment aan. Maar ze is er nog niet. Ik gun haar tijd om fouten te maken en daarvan te leren.”

10. Over koning en man Willem-Alexander

„Apart van de vader van mijn kinderen en mijn echtgenoot, hij is mijn anker. Hij houdt mij scherp en hij prikkelt mij om echt mijn werk te doen. Tegelijkertijd houdt hij mij vast. Die combinatie… (hele lange pauze) vind ik fantastisch. We hebben het heel fijn samen, met onze kinderen. Heel veel humor, een enorme steun.”

