Albert Verlinde door het stof over opmerking ‘liever zwarte interviewster’ tegenover Máxima

Voormalig showbizzdeskundige Albert Verlinde gaat diep door het stof op social media. Een uitspraak van hem, gisteren op NPO Radio 1, komt hem duur te staan.

In Standpunt.nl op NPO Radio 1 ging het gisteren over het interview van Matthijs van Nieuwkerk met koningin Máxima. Over de stelling ‘Koningin Máxima is de redding van het koningshuis’ lieten verschillende deskundigen hun licht schijnen. Ook Albert Verlinde werd ingebeld. Zo zei de showbizzkenner dat onze koningin „om een oude term te gebruiken” de ‘X-Factor’ heeft. „Overal waar ze binnenkomt zuigt ze de aandacht naar zich toe. Dat is ongelofelijk knap.”

Albert Verlinde had liever een ‘zwarte interviewster’ gezien

Verlinde had ook wat op- en aanmerkingen. Zo mist hij „een beetje verdieping”. „En dat ik dan degene ben die dat moet zeggen”, geeft hij lachend toe. „Maar weet je, er zit geen geloof, geen kerkgang meer in. Beatrix omringde zich met filosofen en politici, en dat mis ik een beetje. Het is wel erg zakelijk en economisch.” Verlinde, nu nu actief is als gemeenteraadslid in het Brabantse Vught, gaat daar nog wat op door en zegt dan: „En als ik dan toch even mag zeggen: ik vind het fantastisch dat Matthijs vanavond het interview doet, maar ik had daar toch liever een fantastisch zwarte interviewster vanavond willen zien zitten. Het is wel weer wat al kennen. Daar verwacht ik dan iets meer verdieping.”

„Maar hij is wel goed, Albert, kom op”, valt Catherine Keyl, die in de studio zit, hem bij. „Als ik geïnterviewd zou willen worden, zou ik ook graag geïnterviewd willen worden door Matthijs.” Verlinde beaamt dat en vervolgt: „Nee, het gaat niet om of iemand goed is of niet, maar als je een statement wil maken, en zegt: ‘We leven nu in 2021, en met alle discussies die er geweest zijn’, dan zou het niet zo vreemd zijn geweest.”



Het Koningshuis had een statement kunnen maken door niet Matthijs van Nieuwkerk als interviewer te kiezen, zegt Albert Verlinde. “Ik had daar liever een fantastische zwarte interviewster gezien.” #Maxima50 pic.twitter.com/dogkEpprxq — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) May 17, 2021

Die opmerking wordt Verlinde niet in dank afgenomen.



Het zou Albert Verlinde sieren, als hij een statement wil maken omdat het 2021 is, om zijn plek bij radioshows beschikbaar te stellen aan een zwart persoon. Met alles wat er in de afgelopen twee jaar aan discussies geweest is, zou het niet zo vreemd zijn geweest. — Shad Raouf (@shadraouf) May 18, 2021



Die Albert Verlinde is gek. Waarom nu juist weer een zwarte interviewer. Gewoon de juiste interviewer met voldoende kwalificaties en geen voorgekookt recept. Mathijs van Nieuwkerk hoort zeker tot één van de beste interviewers van Nederland. https://t.co/xRje1XMqK0 — Anne Boer (@agboer2) May 18, 2021



Humberto zal wel blij zijn met de opmerking van Albert Verlinde! — Justice for All! (@HandigeHendrik) May 18, 2021



Volgens Albert Verlinde was een 'zwarte' interviewer beter op zijn plaats geweest voor koningin Maxima. Ondanks dat Matthijs goed is. Het gaat hem dus om de kleur. Dus als het aan Verlinde ligt, winnen we dit weekend sowieso het Eurovisie Songfestival. https://t.co/k8v84VE99v — Sujet Shams (@SujetShams) May 18, 2021



Die Albert Verlinde is knettergek met z'n inclusiviteit. Het liefst had hij een invalde zwarte vrouw gezien die zich eerst heeft laten ombouwen en een hekel heeft aan christelijke feestdagen… — henk (@henk90778001) May 18, 2021

Benieuwd naar de tien meest opmerkelijke, bijzondere en aandoenlijke uitspraken van koningin Máxima tijdens het interview met Matthijs van Nieuwkerk? Die lees je hier.

Het gesprek op NPO Radio 1 terugluisteren? Dat kan hier.