Marco Borsato en Leontine daten (weer): ‘We zien het wel’

Marco Borsato en zijn ex Leontine Ruiters zijn weer aan het daten geslagen. Dat vertelde de zanger vandaag tegen Radio 538.

Borsato kwam aan het woord in De 538 Ochtendshow van Frank Dane.

Nieuwe single Marco Borsato en Rolf Sanchez

De muzikant was in de studio van de radiozender uitgenodigd in verband met zijn nieuwe single Hef Je Glas. Hij maakte het nummer met Rolf Sanchez en John Ewbank. De presentator greep zijn kans om naar de verhouding tussen Borsato en Leontine Ruiters te vragen. Het huwelijk tussen de twee strandde in februari vorig jaar nadat duidelijk was geworden dat de veelbesproken zanger het – laten we zeggen – niet zo nauw met de huwelijkse voorwaarden had genomen. Borsato bracht daarover in maart een single uit, Een Moment. Leontine reageerde toen meteen.

Voor wie hoopt op een uitgebreide verhandeling in Danes ochtendshow: helaas. Maar toch sprak Borsato zich uit.



‘We daten een beetje’ en ‘hart bezet’

Frank Dane: „Is er ontwikkeling?” Marco Borsato: „Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje.”

Sidekick Jelmer Gussinklo greep zijn kans voor zijn zus: „Mijn zus is enorm fan van jou, Marco. Maakt zij nu kans?”

Marco Borsato: „Mijn hart is bezet.”

Frank Dane nam het weer over: „Wat betekent daten?” Marco Borsato: „Dat betekent zoveel als dat het is. Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.” Frank Dane: „De intentie is dat het goedkomt?” De zanger tot slot: „Dat hoop ik natuurlijk. Dat weet je niet. We laten het los.”

Afgelopen zondag ging de huidige Alkmaarder op Moederdag in. „We zijn nog steeds één familie”, was de strekking toen.



De nieuwe single

Maar goed, hij kwam naar 538 voor die nieuwe single natuurlijk. Voor wie daar ook (of meer) naar benieuwd is: hier hoor je Hef Je Glas.