Twee bruine beren in Britse dierentuin doodgeschoten na ontsnapping

Twee bruine beren die waren ontsnapt uit hun verblijf in een dierentuin in Groot-Brittannië zijn vrijdag doodgeschoten. Dat meldt de Britse publieke omroep BBC. De dieren waren via een omgevallen boom in een aangrenzend verblijf terecht gekomen.

In dat verbleef leeft een zwijn, dat vervolgens door de beren werd aangevallen. De hoofdverzorger van de dierentuin, Whipsnade Zoo, is erg geschrokken. „Het was een ongelofelijk aangrijpende en moeilijke dag. Maar aangezien bruine beren sterke en gevaarlijke roofdieren zijn, was de veiligheid onze eerste prioriteit.”

‘Beren afschieten was enige mogelijkheid’

De verzorgers besloten samen dat het afschieten van de beren, die Sneeuwwitje en Doornroosje heten, de enige mogelijkheid was. „Als er een acute bedreiging is voor mensenlevens, wordt de beslissing voor je genomen”, stelt de hoofdverzorger. Volgens de verzorgders was het geen optie om een verdovingsgeweer te gebruiken omdat de kalmeringsmiddelen zo’n twintig minuten nodig hebben om in te werken.

Een derde bruine beer, genaamd Assepoester, ontsnapte niet uit het verblijf en verzorgers wisten het dier naar binnen te halen. De omgevallen boom, die ervoor zorgde dat de beren uit hun verblijf wisten te ontsnappen, is inmiddels weggehaald.

Zwijn overleefde aanval

Het zwijn dat door de beren werd aangevallen, overleefde het incident, maar blijft voorlopig nog bij de dierenarts ter observatie. De dierentuin stelt een onderzoek in om te kunnen achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren. „We oefenen dit soort situaties regelmatig om te leren hoe we ermee om moeten gaan. Maar het is iets waarvan we altijd hopen dat we het nooit hoeven mee te maken”, zegt de hoofdverzorgder tegen de BBC. „Ik ben kapot van de uitkomst van het incident, maar ik ben ervan overtuigd dat ons ingrijpen het verlies van mensenlevens heeft voorkomen.”