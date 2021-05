Dit is waar je op moet letten tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival

Vanavond is het dan eindelijk zo ver: de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Met een valse noot hier en daar, uitbundige optredens en opvallende kleding weet je zeker dat je je niet gaat vervelen als je naar het Songfestival kijkt. Maar waar moet je vanavond tijdens de finale eigenlijk op letten?

1. Uitbundige optredens

Als er iets is waar je niet omheen kunt bij het Eurovisie Songfestival dan zijn het wel de uitbundige optredens. Alles wordt uit de kast getrokken om een zo groot mogelijke show neer te zetten. Rekwisieten, green screens, muziekinstrumenten, vuurwerk en zelfs een rots: niets is te gek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stefania (@stefania_)

De act die voor Spanje meedoet maakt bijvoorbeeld gebruik van een opblaasbare maan boven het podium. De act van San Marino daarentegen heeft een extra outfit, vuurwerk en zelfs rapper Flo Rida meegenomen. Bulgarije heeft ook iets bijzonders op poten gezet, zij gebruiken namelijk een grote rots. En ook opvallend is dat de Griekse Stefania zelfs green screens gebruikt om een soort videoclip op te projecteren.

2. Valse noten in overvloed

Iets wat je ook niet kunt missen bij het Songfestival zijn de valse noten. De acts doen lang niet allemaal mee omdat ze zo mooi kunnen zingen, dus je moet niet heel raar opkijken van een valse noot hier of daar. Het is bijna alsof je I Can See Your Voice aan het kijken bent soms. Gaat het vals zijn of wordt je verrast met goede zang? Verder nemen lang niet alle landen hun deelname serieus, wat betekent dat zeker niet de beste artiesten deelnemen.

3. Bijzondere outfits

Wat ook elk jaar weer opvalt zijn de bijzondere outfits. Jurken, felle kleuren, glitters: you name it en het Songfestival heeft het. Onze eigen Nederlandse presentatoren zullen er in ieder geval weer piekfijn uitzien. De afgelopen dagen kregen zij al veel lof voor de beeldschone outfits die ze aanhadden, daar zal de finale alleen nog maar een extra schepje bovenop doen. Zo draagt Chantal Janzen een waanzinnige gouden jurk van David Laport en ook Edsilia, Jan en Nikkie zullen mooie outfits dragen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

Voor de deelnemende acts is het natuurlijk ook belangrijk om er goed uit te zien. Wat dat betekent is natuurlijk voor iedereen anders. De act van Noorwegen heeft bijvoorbeeld gekozen voor een echte glitteroutfit. Als je dan toch op het Songfestival staat, mag je ook wel even flink uitpakken, toch?

4. Nederland

Zet je oranje bril maar op als je vanavond naar het Songfestival gaat kijken! Onze eigen inzending, Jeangu Macrooy, zal pas als 23ste optreden met zijn liedje Birth of a New Age, maar tot die tijd hoef je je niet te vervelen. Zo is de Griekse inzending, Stefania, geboren en getogen in Nederland. En ook zij gaat een flinke act neerzetten en kan goed zingen.

Daarnaast heeft de hele uitzending natuurlijk een Nederlands tintje, omdat het Eurovisie Songfestival dit jaar in Rotterdam gehouden wordt. Duncan Laurence kan er helaas niet bij zijn om de douze points namens Nederland uit te delen, hij heeft namelijk het coronavirus opgelopen. Inmiddels is bekend dat Romy Monteiro deze taak van hem overneemt. Verder zal er vanavond een spectaculair optreden te zien zijn verzorgd zoor Glennis Grace en Afrojack.