IJslandse deelnemer Songfestival kapot van coronabesmetting: geen optreden

Het zit IJsland op het Songfestival niet mee. Vorig jaar gold de band Daði og Gagnamagnið als torenhoge favoriet, maar ging het festijn door de coronacrisis niet door. Nu gooit corona opnieuw roet in eten, want een de bandleden is besmet.

De IJslandse deelnemer komt niet meer in actie op het Eurovisie Songfestival. Na de positieve coronatest van een bandlid heeft de groep de moeilijke beslissing genomen om zich terug te trekken. Het liedje doet nog wel mee in de competitie, zo heeft de European Broadcasting Union (EBU) vanmiddag bekendgemaakt.

Alleen met volledige band op bühne Songfestival

Alle andere bandleden zijn vandaag wel negatief getest, maar Daði og Gagnamagnið zegt alleen voltallig het podium te willen betreden.

Tijdens de tweede halve finale wordt morgenavond een opname van de tweede repetitie op 13 mei gebruikt. Als IJsland doorgaat naar de finale zal hetzelfde fragment worden ingezet. Tijdens de eerste halve finale kon Australië gisteravond ook niet optreden. Zangeres Montaigne mocht de reis naar Nederland niet maken. Haar optreden werd in eigen land opgenomen en gisteren uitgezonden. Montaigne haalde de finale niet.



Jóhann Sigurður Jóhannsson is het bandlid van de IJslandse songfestivalinzending dat het coronavirus opgelopen heeft. Hij testte positief en zit er helemaal doorheen. Hevig geëmotioneerd heeft de muzikant gemeld dat hij niet weet waar het is misgegaan.

„Ik ben geschokt en teleurgesteld, en ontzettend verdrietig”, zegt Jóhann tegen de fans van Gagnamagnið. „Ik wil jullie laten weten dat ik me goed voel. Het is moeilijk te bevatten. We hebben zo hard gewerkt, we wilden dit heel graag en hebben hier zo lang naartoe gewerkt.”

‘We willen IJsland trots maken’

Door de besmetting kan IJsland een fysiek optreden tijdens het Eurovisie Songfestival dus vergeten. Maar: „We zijn er enorm trots op. Hopelijk maken we IJsland en onze fans ook trots.”

Met dit nummer had de groep morgenavond live in Rotterdam Ahoy willen optreden:

Jóhannsson moet alle ontwikkelingen nog steeds verwerken, heeft hij gezegd. „We hebben alles gedaan om veilig te blijven, maar er is ergens iets misgegaan. Ik weet niet wat.”

Eerder vandaag hoopte de IJslander dat hij er zaterdag in de finale misschien bij kan zijn. „Maar dat is wel heel positief gedacht”, voegt hij er aan toe. Niet veel later had hij het al bij het juiste eind.