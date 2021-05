OM gaat in hoger beroep na vormfout in zaak Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep na de vormfout die in de zaak rond Bas van Wijk (24) leidde tot een lagere straf voor Samir El Y. (21). Achttien jaar cel en tbs was de eis van het OM, maar de rechtbank legde El Y. negen jaar en tbs op. Dat kwam omdat de datum en de plaats van het incident ontbrak op de tenlastelegging.

Door die fout kon de rechter alleen oordelen of er sprake was van moord of doodslag. Maar het OM had El Y. aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag. Dat is een vorm van doodslag om een ander feit te verdoezelen of te vergemakkelijken, in deze zaak is dat de diefstal van een nep-Rolex van een vriend van het slachtoffer. Op gekwalificeerde doodslag staat een hogere straf dan ‘alleen’ doodslag.

Justitie noemt het wegvallen van de plaats en datum in de tenlastelegging een omissie en betreurt dit zeer. Het OM verwacht dat die omissie in hoger beroep hersteld kan worden, mede daarom is vandaag hoger beroep ingesteld.

De nabestaanden en de advocaat van de verdachte zijn inmiddels over deze beslissing geïnformeerd.

Bas van Wijk

Advocaat Richard Korver reageerde geschokt op het vonnis van de rechtbank en zegt dat uitspraak niet is uit te leggen voor de nabestaanden. Hij had een hoger beroep al verwacht. „De uitspraak van de rechtbank leidt bij mijn cliënten tot een grote mate van onbegrip. Die krijgen het idee dat ze in een poppenkast terecht zijn gekomen en niet op een plek waar rechtvaardigheid plaatsvindt”, zei Korver gisteren.

El Y. was tijdens de uitspraak, tot verrassing van de rechtbank, niet aanwezig in het gerechtsgebouw. Naast doodslag is El Y. volgens de rechtbank ook schuldig aan afpersing, bedreiging en wapenhandel. Voordat hij Van Wijk doodschoot, zou hij zijn wapen op vrienden van Van Wijk hebben gericht. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten.

Van moord was volgens de rechter geen sprake. Althans, daar was ‘onvoldoende bewijs’ voor. Volgens hem handelde El Y. namelijk niet met een vooropgezet plan. Ook heeft hij volgens deskundigen een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving en is hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.