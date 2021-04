Tino Martin irriteert Twitteraars met uitspraken in Humberto

De Nederlandse zanger Tino Martin wekte gisteravond behoorlijk wat frustratie op bij Twitteraars door zijn uitspraken in talkshow Humberto. Zijn houding, mening over 538 Oranjedag en reactie op het verhaal van intersekse Marleen Hendrickx zorgde voor behoorlijk wat kritiek.

In de uitzending van gisteren komen zoals gewoonlijk verschillende onderwerpen voorbij. Zo wordt de overwinning van Max Verstappen besproken en praten huisarts Trudy Oldenhuis en hoogleraar Ionica Smeets over de perceptie van de coronacijfers. Zanger Tino Marin verzorgde samen met Jan Smit de muziek voor de uitzending.

Twitteraars vallen over houding Tino Martin

Zodra het over de 538 Oranjedag gaat en de discussie omtrent het evenement, beginnen kijkers zich al te irriteren aan Tino Martin. Hij treedt daar mogelijk op met Emma Heesters en Kriss Kross Amsterdam en vindt dat het evenement „hoe dan ook door moet gaan”. En dat vinden kijkers ten tijde van een pandemie geen juiste houding. Hoogleraar Smeets en huisarts Oldenhuis uitten dan ook hun zorgen over dit testevenement.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tino Martin zit bij #humberto te verkondigen dat hij hoe dan ook naar het #oranjefeest gaat. Want de samenleving moet weer open, ook als er besmettingen zijn en er na afloop niet getest wordt.

Je ruikt gewoon geld lul, over de rug van zieke mensen en overbelast zorgpersoneel 🤬 — Hannah (@Hannah_onwheels) April 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De wetenschappelijke onderbouwing van Tino Martin over het 538-evenement.

Dat miste ik inderdaad nog.#humberto — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) April 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tino denkt alleen aan zn eigen portemonnee “het mot gewoon doorgaan… oh maar zo goed heb ik daar niet over nagedacht” na 1 kritische opmerking van een wetenschapper #humberto — Maartje (@__Maartje__) April 18, 2021

‘Humberto Tan een man?’

Niet veel later verschijnt theatermaker en intersekse Marleen Hendrickx in de uitzending. Zij legt aan tafel uit wat de term intersekse precies inhoudt en wat dit met haar leven heeft gedaan. Volgens haar is er meer variatie in de maatschappij dan alleen het „hokje man of vrouw”. Zo gaat Hendrickx door het leven vrouw, maar heeft ze ook biologische eigenschappen van een man.

Ze speelt de bal nog even naar presentator Humberto Tan. „Voel jij je een man?”, vraagt ze. „Ik voel me vooral Humberto, maar ik voel me waarschijnlijk een man. Ik ben een man denk ik”, antwoordt hij. Hij benadrukt dat hij het een ingewikkelde vraag vindt.

Tino Martin snapt het niet

Hendrickx legt uit dat de term hermafrodiet een oude en beledigende benaming is voor een intersekse. Ze wenst dan ook liever niet zo genoemd te worden. En dan mengt ook Tino Martin zich in het gesprek.

„Mag ik wat vragen”, zegt hij. „Ik begrijp het nog steeds niet. Of je het nou mag noemen of niet. Ben je wel of niet hermafrodiet.” Waarop Hendrickx wederom antwoordt dat ze dat woord eigenlijk niet gebruikt. De volkszanger reageert: „Dat gebruiken we niet meer, maar dat ben je eigenlijk wel? Als je het zo mag noemen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een eikel die Tino. We zeggen het niet, maar je bent het wel. Heb je nou geluisterd??#humberto — Sapperdeloot (@sapperdeloot) April 18, 2021

#Humberto trending op Twitter

Hendrickx valt even stil en antwoordt daarna standvastig: „Ik ben intersekse”. Het onderwerp dat ze kort daarvoor uitgebreid probeerde uit te leggen aan de mannen aan tafel. Op Twitter maakt Tino Marin zich niet populair met zijn uitspraken en is de hashtag #humberto trending. Theatermaakster Hendrickx gaat ondanks de onwetendheid van de volkszanger verder met haar verhaal en het belang dat de maatschappij beter wordt geïnformeerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De mannen aan tafel zijn te dom voor het onderwerp intersekse, als ik die gezichtsuitdrukkingen zo zie. “Als een leeg sigarenkissie”, zoals mijn grootmoeder altijd zei #humberto — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) April 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar haal je het Gore lef vandaan om 2x een woord te gebruiken waarvan ze net heeft gezegd ze niet zo genoemd wil worden en daarbij de juiste benaming al 50x heeft laten vallen… tino zet die ene werkende breincel ff aan aub #humberto — Soph • 🏳️‍🌈 (@CodedDialogue_) April 18, 2021

De aflevering van gisteravond is hier terug te zien.