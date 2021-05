Raketwerper en machinepistool gevonden in auto van Belgische militair die virologen bedreigde

In de auto van de voortvluchtige Belgische militair die virologen bedreigde (waaronder Marc van Ranst), zijn zware wapens gevonden. Er lagen onder meer een raketwerper en een machinepistool in de auto van de man. Hij is zelf op de vlucht, dus de wapens is hij kwijt. Zijn auto stond in de bossen vlakbij de Nederlandse grens. In België vormt de militair een „ernstig en zeer nabij” gevaar.

De Belgische autoriteiten hebben het dreigingsniveau rond zijn persoon opgeschroefd naar het hoogste dat België kent. Het algemene dreigingsniveau blijft wel ‘gemiddeld’, laat de Belgische tegenhanger van de NCTV weten.

Van de militair zelf, de 46-jarige Jurgen C., is nog steeds geen spoor. Dat laat het Belgische Openbaar Ministerie weten. De politie is nog altijd naar hem op zoek. „Alles is mogelijk”, tekent Het Laatste Nieuws op van de veiligheidsdiensten. „Ook het buitenland.” C.’s auto werd gevonden in het Dilserbos, een paar kilometer van het Limburgse Born.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een FN P90 machinepistool. Een van de wapens waarmee de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings zou zijn uitgerust. Verschiet 5,7mm kogels waarmee ook kogelwerende vesten zouden kunnen worden doorboord. pic.twitter.com/0Fw0DNXdvS — Hans de Vreij (@hdevreij) May 19, 2021

‘De gevaarlijkste wapens’ in auto van militair

Gisteravond en -nacht zijn onder meer pantservoertuigen ingezet. Ook de explosievenopruimingsdienst was erbij. In de aangetroffen auto, volgens Belgische kranten een grijze Audi, werden „de gevaarlijkste wapens teruggevonden”, aldus het OM. Die zouden zijn meegenomen uit een kazerne.

Jurgen C. staat op de terroristenlijst, vanwege extreemrechtse sympathieën. In een afscheidsbrief zou hij hebben gedreigd met een aanslag tegen „het regime” en tegen virologen. Justitie houdt het op dreigementen over „een aanslag op de structuren van de staat en tegen verschillende personen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme.

Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen. Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk. pic.twitter.com/5LMUYloNNo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 19, 2021

Bedreigde viroloog Van Ranst

Eén van de mensen waar de zwaarbewapende militair het op heeft gemunt, is viroloog Marc van Ranst. Dat is een soort Belgische Jaap van Dissel. Hij adviseert de regering over het coronabeleid en verscheen het afgelopen jaar honderden keren op de Belgische tv, om over de pandemie te praten. In ons buurland is hij dan ook één van de gezichten van de coronacrisis geworden. Hij ontvangt al langere tijd bedreigingen, en wordt daarom beveiligd.

C., de militair, zou zich mogelijk ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België. Daarom is ook de Nederlandse politie extra alert, zegt een woordvoerder van de politie. Ze is van de situatie op de hoogte gebracht door de Belgische collega’s. Maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de man in Nederland is, aldus de zegsman.