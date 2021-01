Johan Derksen support Code Oranje omdat ‘de samenleving vertrut’

Johan Derksen wordt ambassadeur van Code Oranje, een politieke partij die in maart meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. „De vertrutting van de samenleving komt me de keel uit.”

Code Oranje is de landelijke politieke beweging van Richard de Mos, politicus bij Groep de Mos in de gemeente Den Haag. Johand Derksen, vaste en veelbesproken gast van Veronica Inside „staat, net als Code Oranje, pal voor de vrijheid van meningsuiting”. Dat is vandaag gemeld op de website van de nieuwe partij.

Code Oranje vs de ‘gedachtenpolitie’

“Het begint er steeds meer op te lijken dat we in Nederland de vrijheid van meningsuiting zwijgend ten grave dragen. De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur dankzij een leger van beroepsgekwetsten. De gedachtepolitie staat paraat om je te knevelen als je je op andermans tenen begeeft”, aldus lijsttrekker Richard de Mos.

Johan Derksen kan zich in Code Oranje vinden

Johan Derksen stelt: „Richard is vorige week bij mij geweest om de Basiself van Code Oranje toe te lichten. Pal staan voor de vrijheid van meningsuiting staat bij hen met stip op nummer 1 en daar kan ik mij uiteraard geheel in vinden. De totale vertrutting van de samenleving waarin niks meer gezegd kan worden, hangt me behoorlijk de keel uit.”

Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos vindt dat Johan Derksen veel te lang als racist is weggezet, toen hij in Veronica Inside een opmerking maakte over rapper Akwasi. „Met het als racist wegzetten en framen van andersdenkenden, bannen we racisme niet uit. Met goed onderwijs, onder andere over het slavernijverleden, open gesprekken en het nemen van gepaste maatregelen, zoals de inzet van app-systemen tegen etnisch profileren, kunnen we wél concrete stappen zetten in plaats van symboolpolitiek bedrijven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Totale vertrutting samenleving waarin niks meer gezegd kan worden, hangt me behoorlijk de keel uit.” Vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Daarom is Johan #Derksen vanaf vandaag #CodeOranje Ambassadeur van het Vrije Woord! #Ombudspolitiek #VvMU👇🏼https://t.co/H7hTIjc084 — Code Oranje (@Code__Oranje) January 21, 2021

Richard de Mos

Op 28 september vorig jaar werd De Mos als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gepresenteerd. Advocaat Peter Plasman is zijn running mate, zoals de partij het noemt. In 2018 boekte hij in Den Haag veel succes, maar dan in de gemeente. Zijn Groep de Mos werd met acht zetels de grootste partij in de raad. De Mos werd wethouder, maar nam in 2019 ontslag. De Rijksrecherche deed huisonderzoek omdat hij verdacht werd van corruptie bij het verlenen van nachtvergunningen in Den Haag. Afgelopen najaar werd hij voor het eerst verhoord. Richard de Mos werd fractievoorzitter van zijn partij, die nu Hart voor Den Haag / Groep de Mos heet.

Wat Johan Derksen actief voor Code Oranje gaat doen is nog niet bekendgemaakt.

Lees ook: Op1 en Jinek ontvangen minder gasten, ook zonder avondklok