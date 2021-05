Friends is voor één keer terug: deze zes dingen wist je niet over de iconische serie

Vanavond is het eindelijk zover, het moment waar we al minstens een jaar naar uitkijken. De cast van Friends is bij elkaar gekomen om een reunie-aflevering van de iconische serie op te nemen. Om half negen kijk je deze eenmalige aflevering op SBS6.

Voor de redactie van Metro is dat natuurlijk dé reden terug te blikken op de serie waar veel millennials volwassen mee zijn geworden. In pakweg 22 minuten per aflevering komen zo goed als alle problemen waar je als twintiger mee moet dealen aan bod. Inclusief heel wat momenten die we nooit vergeten. Na heel wat geruchten kunnen we vanavond weer nieuwe verhalen van de personages zien.

Memorabele momenten uit Friends

Joey’s ‘How you doing’ als hij een dame probeert te versieren, Phoebe die draagmoeder is voor de drieling van haar broer, Chandler die zoent met één van Joey’s zussen maar niet meer weet welke, Monica’s obsessieve schoonmaken, Ugly Naked Guy en natuurlijk de romance tussen Rachel en Ross hebben een generatie getekend. Zeventien jaar lang waren Friends en haar fans on a break, vanavond worden we eindelijk herenigd met de cast.

Er zijn ook heel wat dingen die je vermoedelijk nog niet wist over de serie. We zijn de archieven ingedoken en hebben zes feitjes voor je op een rij gezet.

The one met de nieuwe Carol

In het eerste seizoen maken we kennis met Carol, de vrouw van Ross. Nadat ze ontdekt dat ze zwanger is, komt ze er ook achter dat ze eigenlijk op vrouwen valt. Ze bevalt van hun zoon Ben en is daardoor alle seizoenen verbonden aan Ross, die is immers de vader van Ross.

De actrice die Carol speelde, is alleen niet alle seizoenen bij Friends gebleven. Ze wordt eerst geportretteerd door Anita Barone, daarna neemt Jane Sibbett het over.

The one waar we niet van Janice afkomen

De irritante vriendin van Chandler, Janice, zou eigenlijk maar één aflevering te zien zijn. Maar de makers werden verliefd op de Janice die actrice Maggie Wheeler liet zien tijdens de auditie en besluiten haar inmiddels wereldberoemde lach terug te laten komen in meerdere afleveringen.

Wheeler vertelde al eerder hoe ze op het idee voor dit karakter is gekomen. Ze las naar eigen zeggen de scène voor de auditie en wist meteen hoe Janice moest lachen. „Matthew Perry [Chandler] is zo grappig, ik wist meteen dat hij mij aan het lachen zou maken. Daarom heb ik deze lach bedacht”, vertelde ze aan 7News. Mocht je geen genoeg van haar kunnen krijgen, ook vanavond is aanwezig bij de Friends-reünie.

The one waar de Friends-acteurs samen onderhandelden

Wat de zes hoofdrolspelers betreft was er geen twijfel over mogelijk: ze zijn allemaal gelijk. In het eerste seizoen kregen de acteurs een luttele 22.000 dollar per aflevering op hun rekening bijgeschreven. Rond seizoen twee, was dat bedrag voor iedereen net iets anders. De acteurs zijn in 1997 alle zes gaan staken tot ze allemaal exact hetzelfde salaris zouden krijgen.

Dat wierp zijn vruchten af, na de onderhandelingen kregen ze allemaal 100.000 dollar per aflevering. Vrij groot nieuws destijds, het kwam volgens The New York Times niet vaak voor dat sterren van een hitserie dreigden met een boycott als het op salaris aankwam.

Het salaris steeg in de jaren daarna nog verder, het laatste seizoen leverde de acteurs per aflevering een miljoen dollar op.

The one waar Matthew Perry anderen hielp bij audities voor Chandler

We kunnen ons geen andere Chandler voorstellen dan Matthew Perry, toch waren onder andere Jon Favreau en Jon Cryer in de running voor de rol. Perry was op het moment druk met de – zo bleek later – complete flop LAX 2194. Het personage Chandler leek echter zoveel op de acteur, dat hij anderen hielp met de voorbereidingen voor de audities. „Ik zei: doe mij maar gewoon na”, vertelt hij in de Graham Norton Show. Uiteindelijk heeft iedereen door dat de serie LAX 2194 niks gaat worden en krijgt Perry de rol in Friends.

De cast had er sowieso anders uit kunnen zien. De makers wilden Courteney Cox eigenlijk als Rachel, maar Cox weigerde omdat ze een sterker personage wilde spelen. Eric McCormack, die bekend werd als Will uit Will & Grace, heeft meerdere malen auditie gedaan om Ross te spelen. Producer Kevin Bright had al eerder met David Schwimmer gewerkt en schreef de rol van Ross speciaal voor de acteur.

Kathy Griffin en Jane Lynch deden allebei auditie voor de rol van Phoebe, die uiteindelijk werd gespeeld door Lisa Kudrow. De rol kregen ze niet, wel zijn Griffin en Lynch nog steeds goed bevriend.

Jon Favreau was overigens later wel in Friends te zien. Niet als Chandler maar als Monica’s vriend Peter Becker.

The one waarbij de Friends-cast moest wennen aan de roem

Na een paar afleveringen was het voor iedereen die meewerkte aan de serie duidelijk dat dit een hit zou worden. De acteurs zijn op dat moment bekend maar nog niet wereldberoemd. Regisseur James Burrows besluit dat ze nog één keer moeten genieten van het leven zonder extreme roem en neemt ze mee naar Las Vegas, om te genieten van hun laatste beetje anonimiteit.

Die roem heeft veel van de acteurs parten gespeeld. Perry is alcoholist, al drinkt hij inmiddels niet meer. Matt LeBlanc (Joey) verdween een paar jaar uit de schijnwerpers vanwege een burn out en kwam naar eigen zeggen amper zijn huis uit. Ook Schwimmer heeft aangegeven destijds moeilijk om te kunnen gaan met de roem.

The one waar Monica en Chandler het Home Alone-huis kopen

Er gaat al een tijdje een complottheorie rond dat Friends een link heeft met een andere iconische reeks uit de jaren 90: Home Alone. En dat klopt. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe het precies zit.