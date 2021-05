Leden OMT voorzichtig met media-optredens na onderduiken Vlaamse viroloog

We zien mensen als Diederik Gommers al maanden regelmatig op tv en in andere media verschijnen. Leden van het Outbreak Management Team (OMT) blijken sinds een paar dagen een stuk beter op hun woorden te letten voor hun eigen veiligheid.

Leden van het OMT gaan daarnaast ook niet meer op alle verzoeken om op tv, radio of andere media te verschijnen in. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl. De reden daarvoor is het onderduiken van de Belgische topviroloog Marc van Ranst, ‘de Vlaamse Jaap van Dissel’.

OMT-leden letten op woorden

Van Ranst zit al een tijdje samen met zijn familie ondergedoken nadat hij werd bedreigd door oud-militair Jürgen Conings. Die wordt inmiddels internationaal gezocht. Het incident is volgens de virologen een wake-upcall om niet zomaar van alles te zeggen in verschillende media. „Door dit soort dingen zeg ik wel mediaoptredens af, ja”, beaamt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Bedreiging door ex-militair

Van Ranst zit inmiddels elf dagen met zijn gezin ondergedoken omdat Conings hem meerdere malen heeft bedreigd. Leger en politie zijn sinds 17 mei op zoek naar de oud-militair, die extreemrechtse sympathieën zou hebben. De 46-jarige Belg had toegang tot wapens en houdt zich vermoedelijk schuil in de Belgische bossen.

De extremist zou het hebben voorzien op ‘virologen van het regime’. De auto van de man werd vorige week gevonden, daarin lagen vier raketwerpers die uit een kazerne zijn gestolen. Conings, die onder andere in Afghanistan diende, is schietinstructeur en staat bij de militaire inlichtingendienst bekend als gevaarlijk. Het vermoeden is dat hij een aanslag beraamde.

Van Ranst te horen tijdens onderduiken

Van Ranst maakt er tijdens het onderduiken overigens maar het beste van dankzij verschillende sociale media. Zo gaat hij met enige regelmaat in gesprek met Willem Engel, die de viroloog constant probeert uit te dagen.



Ik zit hier goed, dank u. Het leven is veel te kort om te debatteren over Covid-19 met dansleraars die het verschil niet kennen tussen ‘feiten’ en ‘haat’. Maar als er ooit een foxtrotvirus losbarst, beloof ik je een wals van een debat! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 26, 2021

Twittergesprek op abri’s

Een gesprek tussen Engel en Van Ranst ging dankzij een actie van Alexander Klöpping ook buiten Twitter viral toen het gesprek op verschillende abri’s werd getoond. De rest van Nederland lijkt overigens wel klaar met Engel na zijn acties tegen Van Ranst.



Ook op de Grote Markt in Groningen is er een #salsapandemie pic.twitter.com/tDvPd1kfbY — Hedderik van Rijn (@hedderik) May 20, 2021

Van Ranst infiltreerde in Telegram-groep

Ook infiltreerde de viroloog in een Telegram-groep waar aanhangers van Conings met elkaar in gesprek gaan. Daarin liet hij volgens VRT de sympathisanten onder andere weten dat hij teleurgesteld was over „de creativiteit die hier opborrelt”. „Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders.”