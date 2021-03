Eindelijk! De Friends-reünie gaat er nu écht komen

Goed nieuws voor fans van Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe en Joey. Er gaat eindelijk een Friends-reünie komen! Dat heeft David Schwimmer, de acteur die Ross Geller speelt in de serie, bekendgemaakt.

Er waren eerder al geluiden dat er een Friends-reünie ging komen en dat werd ook bevestigd door alle betrokkenen. In februari 2020 werd bekendgemaakt dat de cast terug bijeen zou komen voor een niet-gescripte special op HBO Max, een nieuwe streamingdienst. Helaas gooide het coronavirus toen roet in het eten.

Over de hele lengte van 2020 werd de reünie steeds achteruit geschoven. In november tweette acteur Matthew Perry, oftewel Chandler Bing, dat de reünie zou worden verschoven naar maart 2021. Deze laatste update blijkt het dichtst in de buurt te komen.

Friends-reünie ‘kan eindelijk veilig’

„Het gaat gebeuren. Over iets meer dan een maand vertrek ik naar Los Angeles”, vertelt Schwimmer in een radio-interview met Andy Cohen. „Er is eindelijk een manier gevonden om het veilig te filmen. Ook zal er een deel buiten worden gefilmd vanwege de veiligheidsprotocollen”, zegt de acteur, die ook bekend is van onder meer zijn rol als kapitein Herbert Sobel in Band of Brothers.

Friends ging op 22 september 1994 in première, niet wetend wat voor succes het zou worden. In de tien jaren erna stalen Schwimmer en Perry samen met Jennifer Aniston, Courteney Cox en Matt LeBlanc de show. Er zouden in tien seizoenen 236 afleveringen van de hitserie worden gemaakt. De laatste aflevering, tot dusver, was op 6 mei 2004.

Hoe de reünie er precies uit komt te zien weten alleen de makers en de acteurs. Desondanks smachten fans al jaren naar de terugkeer van hun helden. In de jaren tussen 2004 en nu is de Friends-reünie vaak geteased en besproken. Nu lijkt het écht te gaan gebeuren en kunnen de stembanden alvast gesmeerd worden voor een nostalgische ‘I’ll be there for yoouuuuuu’.



