Deze 6 finale-acts van het Songfestival hebben we nog niet gezien

Zes landen die meedoen aan het Eurovisie Songfestival hebben we nog niet kunnen zien. Nou ja, op dinsdag en donderdag heel even in korte flitsen dan. Vanavond mogen Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië voor het eerst het immense podium in Rotterdam Ahoy op. Zij staan direct in de finale.

Hoe dat zit? Het gaat om een regel die al jaren geldt. Het organiserend land staat sowieso in de finale van het Songfestival. In dit geval is dat ‘onze’ Jeangu Macrooy met Birth of a New Age. Bij de vijf andere genoemden landen gaat het simpelweg om geld. Zij dragen aan het Songfestival de meeste euro’s (en ponden) bij.

Spanning voor finale Songfestival

Veel Nederlanders kijken vanavond vol spanning uit de finale van het Eurovisie Songfestival (21.00 uur NPO 1). Scoort Jeangu Macrooy echt zo weinig punten als de bookmakers voor Nederland voorspellen? En is de act die onze dj Afrojack in de pauze ‘doet’ misschien nóg mooier dan wat Davina Michelle dinsdag tijdens de eerste halve finale aan heel Europa liet zien? Afrojack en een groot orkest schijnen de tv-kijkers namelijk ‘een onwaarschijnlijk spektakel’ voor te schotelen. Het gaat om iets met de Erasmusburg, die we plotseling ook in Rotterdam Ahoy gaan zien, en een zeer groot orkest.



De 3500 toeschouwers in de tijdelijke muziektempel krijgen daar iets minder van mee dan de televisiekijkers thuis. Maar ja, zij hebben mooi wel een kaartje voor de finale van het Songfestival kunnen bemachtigen. Aan de veelbelovende act – Music Binds Us geheten – doen ook Glennis Grace en Wulf mee.

Geen Duncan Laurence door corona

Duncan Laurence, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won, zou tijdens de finaleshow zijn nieuwe single voor het eerste live ten gehore brengen. Gisteren testte hij echter positief op corona. Vanwege de isolatieperiode van tenminste zeven dagen zal hij dus vanavond niet live in Ahoy kunnen optreden. Tijdens de finale worden eerder opgenomen beelden van Duncan Laurence gebruikt. Achtereenvolgend is er repetitiebeeld van Arcade en zijn nieuwe single Stars, zo bleek gisteren tijdens de eerste doorloop van de finale in Ahoy.

Oude sterren van het Songfestival

De intervalact wordt verzorgd door een aantal oud-winnaars. Teach-In (met Getty Kaspers), Sandra Kim, Helena Paparizou, Lenny Kuhr, Lordi en Måns Zelmerlöw treden op vanaf de daken van de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen.

De tien landen die zich dinsdag al voor de finale wisten te plaatsen, zijn Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne. Gisteren kwamen daar in de tweede halve finale de volgende tien bij: Albanië, Servië, Bulgarije, Moldavië, Portugal, IJsland, San Marino, Zwitserland, Finland en Griekenland (zangeres Stefania uit Utrecht). Estland, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Georgië, Letland en Denemarken konden na donderdagavond hun Songfestival-koffers pakken.



Zes landen zien we in finale Songfestival voor het eerst

Wil je de zes landen die nog niet live hebben opgetreden alvast zien? Hier vind je wat informatie en de clips van de Songfestivalsongs. Het cijfer voor het land vertelt je als hoeveelste land de deelnemer aantreedt.

9. Groot-Brittannië: James Newman – Embers

De oudere broer van John Newman. James Newman is een songwriter die al veel prijzen en hits op zijn naam heeft staan. Zo schreef hij mee aan Blame, dat werd uitgevoerd door Calvin Harris en zijn broer. Het nummer werd een enorme hit in verschillende landen, waaronder Nederland. Voor Embers gelden echter geen hoge verwachtingen.

13. Spanje: Blas Cantó – Voy a quedarme

Blas Cantó, geboren op 26 oktober 1991, is een van de meest invloedrijke muzikanten in de wereld van de Spaanse popmuziek. Hij is een veelzijdige artiest, een perfectionist en een performer die echt tot leven komt voor een live-publiek.

15. Duitsland: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Jendrik groeide op in Hamburg als de op een na oudste van vier kinderen. Hij begon op jonge leeftijd piano en viool te spelen en na het afronden van de middelbare school studeerde hij muziektheater aan de Osnabrück University of Applied Sciences. Hij schrijft al jaren gepassioneerd zijn eigen liedjes met onder andere de ukelele, zijn favoriete muziekinstrument.

20. Frankrijk: Barbara Pravi – Voilà

Barbara Pravi is een Franse singer-songwriter met Servische en Iraanse roots. De 27-jarige is geen onbekende op het Eurovisie Songfestival, of eigenlijk specifieker het Junior Songfestival. Ze schreef mee aan twee van de recentste Franse inzendingen. Haar typisch Franse chanson behoort tot de favorieten voor de eindzege.

23. Nederland: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Jeangu’s muzikale reis begon toen hij voor zijn dertiende verjaardag een gitaar van zijn ouders kreeg. Samen met zijn tweelingbroer Xillan vormde hij een muzikaal duo. Zijn artistieke ambities bleken echter groter dan de muziekscène in zijn geboorteland Suriname, en hij verhuisde op 20-jarige leeftijd naar Nederland. Staat er, helaas voor de Nederland, bij de bookmakers niet zo goed op.

24. Italië: Måneskin – Zitte E Buoni

Måneskin is een Italiaanse rockband uit Rome. De band bestaat uit zanger Damiano, bassist Victoria, gitarist Thomas en Ethan op drums. De leden kennen elkaar al sinds de middelbare school, maar hebben de band pas opgericht in 2015, toen ze hun muzikale invloeden samenbrachten, van rock en rap tot reggae, funk en pop. Behoort net als Frankrijk tot de topfavorieten voor de winst.

Jeangu Macrooy vanavond laat op Songfestival

In deze volgorde treden de geplaatste landen vanavond op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival: 1. Cyprus 2. Albanië 3. Israël 4. België 5. Rusland 6. Malta 7. Portugal 8. Servië 9. Groot-Brittannië 10. Griekenland 11. Zwitserland 12. IJsland (treedt door een coronabesmetting niet live op) 13. Spanje 14. Moldavië 15. Duitsland 16. Finland 17. Bulgarije 18. Litouwen 19. Oekraïne 20. Frankrijk 21. Azerbeidzjan 22. Noorwegen 23. Nederland 24. Italië 25. Zweden 26. San Marino. Rond middernacht wordt de einduitslag verwacht.