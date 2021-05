De Jonge wil tweede AstraZeneca-prikken eerder laten zetten, huisartsen ‘moeten dat nog zien’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil mensen die het AstraZeneca-vaccin ontvangen, voortaan sneller de tweede prik geven. Dat heeft hij besloten naar aanleiding van een nieuw advies van de Gezondheidsraad. Hij heeft met de GGD’en, ziekenhuizen en huisartsen afgesproken dat ze de tweede vaccinatie zo snel mogelijk toedienen. Dat is binnen vier tot twaalf weken.

Op dit moment zit er tussen de eerste en tweede AstraZeneca-prik twaalf weken. Dat was om twee redenen: ten eerste omdat er begin dit jaar weinig vaccins beschikbaar waren. Door de tweede prik uit te stellen, konden sneller meer mensen een eerste prik krijgen. Nu kunnen alle huisartsen de tweede prik uiterlijk eind juni toedienen. De GGD’en proberen dat al voor 20 juni te doen, zei de minister.

Een andere reden is dat het vaccin betere bescherming tegen het virus zou bieden, als er langer werd gewacht met de tweede prik. Maar de Gezondheidsraad stelt nu dat het onderzoek waarop die conclusie was gebaseerd „een aantal beperkingen kent, waardoor aan de resultaten geen conclusies kunnen worden verbonden”.



Hoppa, prik 2 is ook binnen. Met AstraZeneca, wat hier in de volksmond het Aldi-vaccin is gaan heten.

Maar dat is volgens @diederikebbinge tegenwoordig ook gewoon A-kwaliteit. #tuurlijkwel pic.twitter.com/27J2K6YZEN — Tim de Wit (@timdewit) May 19, 2021

Huisartsen ‘moeten nog zien’

Maar hoeveel huisartsen het advies van De Jonge gaan opvolgen, moet nog maar blijken. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Alle afspraken voor de tweede coronaprik met AstraZeneca staan al gepland, laat een woordvoerster van de LHV weten. „Praktijken die dat willen, kunnen de afspraak naar voren halen. Maar het is geen verplichting. Bovendien is het maar de vraag of de leveringen van het vaccin toereikend zijn. Het komt nog steeds in blokjes binnen.”



Lieve ontvangers van de eerste prik van de Astra Zeneca,

Je tweede afspraak is al ingepland. Mocht de huisarts besluiten dat deze afspraak naar voren gehaald wordt, dan krijg je vanzelf bericht. Ga in elk geval NIET bellen. De praktijken worden al platgebeld met vaccinatievragen https://t.co/MwPYGWVwst — Nicky Bouwers (@NickyBouwers) May 21, 2021

Tweede AstraZeneca-prik

Wel zijn veel huisartsen blij met het feit dat de periode tussen twee prikken minder strikt is. „Huisartsen moeten het inenten combineren met de normale patiëntenzorg. Dus meer flexibiliteit is prettig, bijvoorbeeld omdat ook mensen die in huisartsenpraktijken werken op zomervakantie willen.”

Mensen geboren in 1960 of later worden gevaccineerd met het middel van AstraZeneca. Het advies van de Gezondheidsraad is dat dat veilig kan, omdat „het risico op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes”.