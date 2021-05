Even Tot Hier brengt ode aan Kamerlid dat hielp toeslagenaffaire bloot te leggen

Pieter Omtzigt en Renske Leijten: dat zijn de twee Kamerleden die het meest genoemd worden als het gaat om de toeslagenaffaire. Zij hadden zich erin vastgebeten, en legden het schandaal bloot. Maar dat deden ze echt niet ‘slechts’ met z’n tweetjes. VVD’er Helma Lodders, die inmiddels niet meer in de Tweede Kamer zit, leverde ook een knap staaltje werk. Even Tot Hier brengt nu een muzikale ode aan haar.

In de notulen van de ministerraad wordt Lodders neergezet als „lastig en standvastig” Kamerlid. En net zoals bij Omtzigt is geprobeerd hem een functie elders te geven, lijkt dat bij Lodders gelukt te zijn, denken de mannen van Even Tot Hier. Na de afgelopen verkiezingen stond zij namelijk haar zetel af aan een ander VVD-Kamerlid. „Wat niet is gelukt met Omtzigt, is wel gelukt met Lodders”, zegt Niels van der Laan dan ook. „Zij is weg-gesensibiliseerd, nog voordat het grote publiek haar heeft leren kennen.” En dat voelt volgens de presentatoren toch niet helemaal goed. Dus krijgt ze een speciale ode, op de melodie van Daughters van John Mayer.

Ode aan Helma Lodders vanwege toeslagenaffaire

„Ooit was er een vrouw, die graag de wereld veranderen wou”, zingt Jeroen Woe over Lodders. „Met haar ging het verkeerd, zij werd succesvol weg-gesensibiliseerd”, vult Van der Laan aan. Kortom: het lied gaat over hoe Lodders zich óók vastbeet in de toeslagenaffaire, ook een ‘lastig’ Kamerlid was en uiteindelijk is ‘weggewerkt’. Maar toch krijgen Omtzigt en Leijten veel van de eer. Dat is niet verkeerd, want zij hebben zeker veel betekend voor de slachtoffers van het schandaal, maar volgens de Even Tot Hier-mannen verdient ook Lodders een schouderklopje. „Ze zat in het goede team, maar zij bleef als enige volstrekt anoniem.”



Kijkers vinden het niets minder dan terecht dat Lodders nu ook in de schijnwerpers wordt gezet. „Zij was ’n degelijk en kritisch Kamerlid en zat tal van coronabriefings voor”, schrijft een Even Tot Hier-kijker. „Jammer dat ze weg is.”



Terecht dat na Omtzigt, Leijten en Azarkan nu ook de "lastige en standvastige" Helma Lodders in de schijnwerpers wordt gezet in de toeslagenaffaire.

Zij was 'n degelijk en kritisch kamerlid en zat tal van coronabriefings voor. Jammer dat ze weg is. #eventothier @HelmaloddersVVD pic.twitter.com/XvSrwnp1MG — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) May 1, 2021

Einde aan Even Tot Hier

Deze uitzending over onder meer de toeslagenaffaire was voorlopig de laatste. Aan de ene kant zijn kijkers teleurgesteld, maar er gloort hoop aan de horizon: een tweede reeks. „Man wat zijn die gasten goed”, zegt Pieter Klein, RTL-journalist. „Ze hebben vele zaterdagen dit coronajaar opgevrolijkt. En ze komen dus terug, top!”



Als je het hebt gemist, #eventothier terugkijken. #toeslagenaffaire

Man, wat zijn die gasten goed – Jeroen Woe en Niels van der Laan. @BNNVARA

Ze hebben vele zaterdagen dit Corona-jaar opgevrolijkt.

En ze komen dus terug. Top! — pieter klein (@pieterkleinrtl) May 1, 2021

Een andere Even Tot Hier-kijker gaat het presentatieduo missen. „Subliem weer elke zaterdagavond, met tranen in de ogen.” En tot slot hoopt iemand dat het volgende seizoen opgenomen kan worden mét live publiek en een complete band.



ik zal ze missen, jeroen en niels van #eventothier: subliem weer elke zaterdagavond, met tranen in de ogen. Toppertjes!! — margriet benak (@MargrietBenak) May 1, 2021



#eventothier briljante aflevering weer! Over 189 nachtjes slapen weer met live publiek en complete band? 🤞 pic.twitter.com/ohR2820jch — Boy 💙 (@Boy_Lenze) May 1, 2021

