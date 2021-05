Enorm lange kettingbotsing: 17 auto’s betrokken bij ongeluk Rotterdam

Op de A20 bij Rotterdam zijn zeventien auto’s betrokken geraak bij een enorm lange kettingbotsing. De voertuigen botsten aan het einde van de middag stuk voor stuk op elkaar bij de afslag Rotterdam-Noord.

Op foto’s van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is te zien hoe de lange rij auto’s op elkaar lijkt te zijn gebotst. Niemand raakte zwaargewond, maar volgens ene woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond moesten er wel 25 mensen door het ambulancepersoneel worden nagekeken. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. „Niemand heeft bekneld gezeten en de brandweer heeft dus ook niemand hoeven bevrijden”, zegt de woordvoerder.

Politie doet onderzoek naar kettingbotsing

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de oorzaak van de kettingbotsing.

De schade aan de voertuigen is groot. Acht auto’s moesten door een berger worden weggesleept. Ook moesten er rijstroken dicht. In de richting van Gouda was door het ongeluk alleen de linkerrijstrook open. Dat zorgde voor files aan het begin van de avond, maar inmiddels is de weg weer vrij.



❌ | Ongeval met meerdere voertuigen op de #A20 richting Gouda. Ter hoogte van Rotterdam-Noord is alleen de linkerrijstrook beschikbaar. De vertraging loopt op. pic.twitter.com/eqI98MtqXr — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 1, 2021

Ook de toerit Rotterdam-Overschie was afgesloten in de richting van Gouda. Verkeer uit Hoek van Holland en Europoort werd omgeleid via de A15 en A16. Volgens de ANWB stonden mensen ongeveer een uur vast.