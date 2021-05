Dit zijn de 10 deelnemers van Love Island 2021 op Videoland

Het is tijd voor romantiek en verleiding! Vanaf vandaag zijn tien Nederlandse singles in een nieuw seizoen Love Island bij Videoland te zien.

In een luxueuze villa onder de Spaanse zon gaan zij vijf weken lang op zoek gaan naar een nieuwe liefde. Holly Mae Brood is wederom verantwoordelijk voor de presentatie en vandaag maak je kennis met de tien singles voor wie de zoektocht naar een nieuwe liefde vanaf volgende week gaat beginnen.

Dit zijn de lovers van Love Island

1. Yasmin

Yasmin is een vrolijke vlinder van 26 jaar die de hele wereld over reist om te surfen. Ze werkt als weddingplanner in Nederland en Ibiza. Dat is soms best confronterend als je zelf op zoekt bent naar de liefde. „Ik heb heel veel ringen, maar nog geen weddingring.” Yasmin is een sensuele zelfverzekerde vrouw die heel erg trots op haar lichaam is. Ze weet precies hoe ze de mannen om haar vinger moet winden. Haar Braziliaanse roots zie je onder anderen terug in haar energie. Yasmin heeft altijd zin in een feestje en in een relatie kan haar temperament nog wel eens naar boven komen. In het verleden heeft ze te maken gehad met vriendjes die vreemdgingen en daardoor is ze nu best jaloers geworden.

2. Morris

De 26-jarige Morris pakt je helemaal in. Met zijn aanstekelijke lach, mooie ogen én baan als barman heeft hij al heel wat vrouwen het hoofd op hol gebracht. Maar écht verliefd is Morris al lang niet meer geweest, hij is snel uitgekeken. Deze outgoing rechtenstudent is een echte gangmaker en wil laten zien dat meer dan alleen een knappe kop is. Hij valt in eerste instantie op uiterlijk, daarna komt het karakter. Morris valt voornamelijk op vrouwen met donker haar en iemand die zijn beste maatje kan worden. Daten via apps vindt Morris maar niets, dus hoopt hij op Love Island zijn ware liefde te ontmoeten.

3. Nina

De 23-jarige Nina heeft al verschillende missverkiezingen in the pocket. Zo won ze onder andere Miss East Afrika The Netherlands en The Face of Melanin Wonder. Ze is een echte powervrouw die hard heeft gewerkt voor de kansen die ze heeft gekregen. Nu is het tijd voor de liefde, laat ze het Miss-zijn achter zich en is het op Love Island tijd voor Nina. Mannen denken vaak dat ze haar tijdens een date een plezier doen met oesters en champagne, maar je maakt Nina veel blijer met een patatje en een bamischijf. Ze is op zoek naar iemand die haar echt wil leren kennen, die eerlijk is, waar ze mee kan lachen en haar dromen ondersteunt. Wie weet wordt Nina eindelijk weer verliefd op Love Island.

4. Job

De 23-jarige Job verdient zijn geld als model. Hij is een echte praatjesmaker en graag onder de mensen. Op een feestje doet Job meestal het licht uit. Dit knappe model heeft echter meer dan alleen een mooie buitenkant. Hij houdt namelijk van serieuze gesprekken en valt op vrouwen die hard to get zijn en Job tegengas durven geven. Tot nu toe heeft Job haar nog niet gevonden en is hij snel verveeld. Hij heeft nog nooit een blauwtje gelopen. Een knappe, intelligente blondine met ambities doet zijn hartje sneller kloppen. Gaat Job haar vinden op Love Island?

Ook in dansdocent in love-reeks Videoland

5. Rowenna

De 21-jarige Rowenna is dansdocent. Op een feestje staat ze meestal dansend op de tafel of kan je haar midden op de dansvloer vinden. Met haar moves heeft ze menig man al weten te verleiden. Helaas zat daar tot nu toe niet veel soeps tussen, dus hoopt ze haar prins op het witte paard te vinden op Love Island. Rowenna valt op het type cute guy, maar hij mag weer niet té soft zijn. De dancing queen weet wat ze wil in het leven, dus een beetje tegengas is wel noodzakelijk. Rowenna heeft pas één relatie gehad, dus zij is heel nieuwsgierig naar wat Love Island haar allemaal gaat bijbrengen op liefdesgebied.

6. Jim

Als het hart van de 24-jarige Jim eenmaal veroverd is, doet hij alles voor – zoals hij het zegt – ‘zijn vrouwtje’. Deze grappige en lieve teddybeer weet precies wat hij wil: een natural beauty met een verzorgd uiterlijk en een mooie lach. Vooral, zoals hij het zelf omschrijft, niet te nep. Jim werkt als voetbaltrainer en zijn doel is om ooit proftrainer te worden. Ambitie is ook iets wat hij in zijn toekomstige liefde zoekt: een vrouw die weet wat ze wil. In coronatijd heeft Jim het met wandeldates geprobeerd, maar hij is uitgewandeld. Jim hoopt in de vakantiesetting van Love Island zijn ware liefde te vinden.

7. Minn

Minn is 24 jaar en woont in het bruisende Rotterdam. Deze partyanimal is maar weinig thuis. Of ze is aan het werk als stagemanager op een evenement of ze hangt zelf ergens in de lampen. „Het feest kan beginnen, want Minn is binnen.” De half Thaise Minn is op zoek naar een serieuze vent die in is voor gekkigheid en gezelligheid, maar die haar vooral haar uitbundige zelf laat zijn. Na 4,5 jaar vrijgezel zijn heeft dit sociale dier heeft heel veel zin in het Love Island-avontuur, voor haar droomman zal Minn al haar verleidingskills uit de kast trekken. „Het is 2021: een vrouw mag ook op een man afstappen.”

8. Ali

De 23-jarige Ali is een charmante en mysterieuze casanova. Als cocktailshaker krijgt hij genoeg aandacht, hij weet dus wel hoe hij een vrouw moet inpakken. In ieder geval boekt hij veel succes met zijn mooie lach. Ali kan nonchalant overkomen, maar in werkelijkheid is het een sociale, zorgzame jongen. Tot nu toe weten de vrouwen in Ali’s leven zijn aandacht niet vast te houden. Hij is op zoek naar een loyale, lieve vrouw met wie hij iets kan opbouwen en knapt af op bitchy of jaloers gedrag. Hij heeft een enorme zwak voor blonde vrouwen met mooie ogen. Ali ziet Love Island als „dé kans om zijn wifey material te vinden en mee naar huis te nemen”.

Hoofdredacteur modemagazine

9. Rosa

De 23-jarige Rosa is een vrouw vol ambitie. Ooit hoopt ze hoofdredacteur van een modemagazine te worden. Van kleding kan je nooit genoeg hebben, Rosa houdt zoveel van mode dat in haar kast meerdere kledingstukken te vinden zijn waar de kaartjes nog aan hangen. Een man moet er dan ook tip top verzorgd uitzien. Als het nodig is, wil ze hem best een make-over geven. Rosa is enorm trots op haar billen en op de dansvloer zet ze deze dan ook vaak in als haar geheime wapen. Deze mooie blondine is heel zelfverzekerd en vindt het belangrijk om uit te stralen dat je niet per se maatje 36 hoeft te hebben om blij te zijn met jezelf. Als het op mannen aankomt is Rosa heel kieskeurig en op Love Island hoopt zij een man te treffen die aan het volledige eisenpakket voldoet.

10. Joey

Student en personal trainer Joey is een echt familiemens en vindt zichzelf volwassener dan leeftijdsgenoten. Zelf opgegroeid in een hecht gezin met drie zussen kan hij heel goed met vrouwen omgaan. Deze 25-jarige knappe grappenmaker wil iemand waar hij zenuwachtig van wordt en waarin hij de toekomstige moeder van zijn kinderen ziet. Een meisje met donker haar, blauwe ogen en mooie billen, daar loopt Joey warm voor! Eenmaal in een relatie is hij zorgzaam en je beste vriend. Écht verliefd is Joey denkt hij nog nooit geweest, dat hoopt hij op Love Island te worden.

Bewoners Love Island afhankelijk van jou

De eventuele opbloeiende verliefdheid verloopt in Love Island niet altijd even soepel, want de singles moeten niet alleen hun mogelijke partner veroveren, maar ook het hart van het publiek. Kijkers mogen namelijk via de Love Island-app meebepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Het nieuwe seizoen is vanaf vandaag dagelijks bij Videoland te zien.

Meteen beginnen op deze mogelijk regenachtige Tweede Pinksterdag? Klik dan hier.