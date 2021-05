Animo valt tegen voor Fieldlab-marathon Enschede op vliegbasis Twente

Er is plek voor 5000 hardlopers, maar ‘slechts’ 1800 liefhebbers hebben zich tot nog toe ingeschreven voor het Fieldlab-evenement komende zondag in Enschede.

Op een afgesloten parcours op de oude vliegbasis Twente is er de mogelijkheid mee te doen aan wedstrijden over 5 en 10 kilometer. „We hadden wel iets meer belangstelling verwacht”, zegt directeur Sandra Melief van de organiserende Stichting Marathon Enschede. „Zeker omdat we zo ontzettend veel hardlopers hebben in Nederland.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verplichte test voor marathon

Ze denkt dat de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren mensen ervan heeft weerhouden zich op te geven voor het eerste hardloopevenement in Nederland sinds de uitbraak van het coronavirus waar duizenden mensen met elkaar kunnen hardlopen. „Terwijl het om een sneltest gaat. Het is allemaal heel eenvoudig te regelen. Er is een app die je heel makkelijk door het proces leidt”, zegt Melief.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Bijzonder’ in Enschede

Ze benadrukt graag de bijzonderheid van het evenement. „Het enige dat ontbreekt, is publiek. Verder is het een hardloopwedstrijd waar alles kan zoals de mensen gewend zijn.” Er is muziek, een horecaplein, je kunt je vrij bewegen zonder op de 1,5-meterregel te letten, een mondkapje hoeft niet, na afloop kunnen de deelnemers hun medaille laten graveren en een drankje nuttigen.

„Dit hebben de mensen zo lang niet kunnen doen, dus ik zou zeggen; het is echt een gezellig dagje uit, een feestje.” En voor de die hards onder ons ook een uitgestreken mogelijkheid om eens goed aan de bak te gaan. „Het parcours is gecertificeerd en waarschijnlijk heel snel, dus een mooie gelegenheid een persoonlijk record te lopen.” De landingsbaan van het vliegveld zit niet in het parcours, maar de start en finish zijn wel op dezelfde strook als waar de marathonlopers in april hun kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen liepen. „We vermelden ook op een groot bord dat wereldrecordhouder Eliud Kipchoge hier is gefinisht.”

Inschrijvingen Fieldlab Enschede

Het aantal inschrijvingen is wel genoeg om er volgens het Fieldlab-principe het etiket „wetenschappelijk onderzoek” op te plakken, zegt Melief. „We kunnen gedegen onderzoek doen en dat is nog steeds belangrijk. Het gaat erom dat er een manier wordt gevonden om mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te laten komen, zodat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden.”

De Fieldlab-loop, die als naam ‘Ready for Takeoff’ heeft gekregen, kent zondag vier starttijden verdeeld over de dag. De eerste is om 10.00 uur en betreft een wedstrijdloop met zo’n veertig Nederlandse toplopers, onder wie Andrea Deelstra, Kim Dillen, Jessica Oosterloo, Geart Jorritsma en Fabian ten Kate.