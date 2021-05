Lies winnares Per Seconde Wijzer: Piano spelen veel spannender

Lies (31) uit Marum is voor even de wijste Nederlander. De klassiek pianiste won gisteravond de seizoensfinale van Per Seconde Wijzer. „Een piano-optreden vind ik veel spannender dan dit.”

Per Seconde Wijzer is een van de langstlopende televisieprogramma’s van ons land. In 1967 al werden de eerste wijze antwoorden gegeven, of niet natuurlijk. Sinds 1989 is de kennisquiz doorlopend te zien. De laatste twee edities was er eindelijk een nieuwigheidje, de finaleweek Per Seconde Wijzer De Strijd. Presentator Erik Dijkstra (sinds september 2018) liet er maandag tegenover Metro zijn licht over schijnen. Hij hoopt onder de deelnemers in de toekomst wat meer vrouwen, jongeren en mensen met een etnische achtergrond aan zijn quiztafel te verwelkomen.

Lies Braakman winnares Per Seconde Wijzer

Met Lies Braakman-Hogenhuis als glansrijke winnares werd Dijkstra gisteravond op zijn wenken bediend. De Groningse uit het dorpje Marum woont wegens een grote verbouwing tijdelijk in Coevorden. Ondanks de bouwklus en het feit dat zij vorig jaar februari moeder werd, had Lies tijd genoeg om aan Per Seconde Wijzer mee te doen. De extra tijd had niet de leukste reden. Als klassiek pianiste ligt haar werk door het coronavirus al meer dan een jaar stil.



Zes van de beste spelers van het seizoen streden deze week om een plek in ‘de grote finale’ van Per Seconde Wijzer De Strijd. De beste van allemaal – Freek Snel (53) uit Diemen pakte bijna 8.000 euro, maar haalde de finale niet – en de toppers van verschillende categorieën. Lies Braakman speelde ‘kunst & cultuur’ en liet de laatste vierde ronde in de reguliere uitzending aan haar voorbijgaan. De 2.500 euro die zij al in the pocket had, vond ze als zzp’er een prachtig bedrag in het jaar dat zij de piano moest laten verstoffen. Tot haar verrassing speelde niemand haar categorie vervolgens beter en haalde ze gisteren de finale nog ook. Tegenstander was Johan van Strien (39) uit Utrecht, een medewerker van de Erasmus Universiteit.

Eerdere deelname aan Twee voor Twaalf

Metro spraak Lies op het moment dat de finale nog geen zekerheid was. Wel had zij op dat moment de hoogste score behaald en konden twee deelnemers haar nog van de finaletroon stoten. Dat gebeurde niet. Ze moest bijna twee uur rijden naar het Mediapark in Hilversum, maar dan had ze ook wat. In de finale die haar uiteindelijk te wachten stond, kreeg Lies haar eigen categorie ‘kunst & cultuur’ niet. „Toen ik mijn eigen spel speelde wel. Ik kreeg toen een pianovraag. Daar was ik al bang voor en ik maakte nog een foutje ook…”

De fanatieke quizvolgers hadden Lies al eerder op televisie kunnen zien. „Drie jaar geleden heb ik aan Twee voor Twaalf meegedaan (net als haar tegenstander Johan, red.). Ik vind quizzen gewoon heel erg leuk. Mijn deelname was ook corona-gerelateerd, want ik kon nu toch geen piano spelen.”

Lies kon zo meedoen aan Per Seconde Wijzer

Iedereen die aan Per Seconde Wijzer wil meedoen, moet vooraf een test maken. Lies Braakman ook en zij was al snel deelneemster. Dat is niet altijd het geval, want mannen moeten soms een paar jaar wachten. Heren voor de categorie ‘sport’ zijn er bijvoorbeeld volop te vinden. Lies: „Ik was eigenlijk zo binnen.” Waarom er veel minder vrouwen dan mannen meedoen aan Per Seconde Wijzer, weet ze niet precies. „Laten zien dat je veel feitjes kent is misschien een stukje ijdelheid en wat meer voor mannen? Ik vind het zelf gewoon leuk en ben ook vaak in pubquizzen te vinden. Ik ben wel van de feitjes.” Een beetje een nerd misschien? Lies: „Prima, ik vind dat een geuzennaam. Ik onthoud de gekste dingen, maar op sommige vlakken helemaal niets. Mijn man weet bij voetbal wie er vijf jaar geleden een doelpunt heeft gescoord en in welk stadion. Sport kijken vind ik leuk, maar zoiets onthoud ik niet. Maar ik weet weer welke acteur in welke films speelde en dat weet hij niet.”

Geen podiumangst op tv

Thuis op de bank vindt de winnares Per Seconde Wijzer iets gemakkelijker dan aan tafel bij Erik Dijkstra. „Je kunt dan met meer lef spelen. Hier zet je toch sneller een joker in voor de zekerheid (dat levert tijdverlies op en tijd is geld, red.).”

Lies zit er in de deelnemersruimte, vol koffie en broodjes, met de finale in zicht behoorlijk rustig bij. „Ik heb hier geen podiumangst. Dat heb ik in mijn werk wel. Piano spelen is veel spannender. Dan stel ik me in een kwetsbare positie op. Ik doe voor mijn gevoel dan moeilijkere dingen en staat er meer op het spel. Hier op tv een paar vragen beantwoorden is alleen maar heel leuk.”



Heeft Per Seconde Wijzer-koningin 2021 Lies nog tips voor mensen thuis die twijfelen of zij aan de quiz zullen meedoen of niet? En dan vooral vrouwen? „De tip is ‘gewoon doen’ en een beetje voor je sekse opkomen. Het zou heel mooi zijn als de twee vrouwen uit de finaleweek ook de echte finale mogen spelen (dat gebeurde nét niet, red.). Nogmaals, ik weet niet precies waarom er minder vrouwen meedoen. Ik weet zeker dat vrouwen net zoveel weten als mannen. Het is hier helemaal niet eng. Eerder een dagje uit en hartstikke gezellig.”

Lies’ eigen man kan in elk geval trots zijn. Als winnares van Per Seconde Wijzer had zij gisteravond alle negen vragen uit de categorie ‘geschiedenis’ goed. Aan de quiztafel zei zij direct met een glimlach: „Poeh, mijn man is geschiedenisleraar.” Na de winst volgt de standaardvraag van Erik Dijkstra: „Wat gaat er door u heen?” Lies: „Het doet me wel wat.”

De finale van Per Seconde Wijzer terugkijken? Dat kan hier. BNNVARA is in oktober met een nieuw seizoen terug.