Deze acht geven zich bloot in docu over OnlyFans op Videoland

Op Videoland verschijnt morgen een onthullende, driedelige documentaire over de wereld achter OnlyFans. Acht succesvolle en spraakmakende Nederlanders worden in OnlyFans Undercovered gevolgd. Metro stelt ze voor.

De acht worden ‘rising stars’ van OnlyFans genoemd. Sommigen verdienen veel geld (‘er bood iemand 800 euro voor mijn tampon’).

Voor wie het niet weet: wat is OnlyFans?

OnlyFans is een online platform, met veelal seksueel getinte content achter betaalde abonnementen. Het faciliteert een persoonlijke band tussen fans en creators. Dat maakt het werk van de creators zwaar en tijdrovend.

Voor het eerst treden de acht Nederlanders, zowel met hun privéleven als hun intieme werk, buiten de anonimiteit en in de spotlights. De ene begint net, woont nog thuis en maakt haar content op haar kamertje. Voor de ander is OnlyFans een opstap naar grootse toekomstplannen. Ze delen hun positieve ervaringen maar laten ook de donkere kanten zien.

Zij geven zich bloot op OnlyFans

De zogeheten creators stellen ons voor aan hun levenspartners, ouders, ‘zakelijke’ collega’s, maar ook aan hun grootste ‘Fans’. Want wie zijn de mensen die betalen om met ‘hun’ creator in contact te komen of zelfs hun ondergoed opgestuurd te willen krijgen? Maar wie zijn vooral deze makers in de docu? Hoewel veel besproken, Ferry Doedens is er niet bij.

1. Levy (24)

Vanaf de release van Onlyfans in Nederland in 2016 was Levy erbij. Met een Instagramaccount van een miljoen volgers startte hij direct als top-creator op Onlyfans. Veel van zijn volgers namen een abonnement op zijn account en vanaf dat moment groeiden Levy’s inkomsten aanzienlijk. Anno 2021 behoort hij tot de Nederlandse top-creators en verdient hij daarmee 50.000 tot 75.000 euro per maand.

2. Sepanta (19)

Zeg je Levy, dan zeg je Sepanta. De twee zijn vrienden en beheren naast hun eigen account, ook een gezamenlijke Onlyfans-account. Sepanta is geboren in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zijn familie is gevlucht uit Iran en vestigde zich in Nijmegen. Al op 16-jarige leeftijd begaf Sepanta zich op Youtube en Instagram en bouwde met zijn fitnessvideo’s al een behoorlijke fanschare op. Op Onlyfans is hij groot en behoort hij, net als Levy, tot de top van de Nederlandse creators.

3/4. Rosanna (29) & Niels (30)

Wie kent ze niet: twee seizoenen lang waren ze te zien in Temptation Island en zorgde elk seizoen weer voor de nodige ophef. Door hun deelname aan het spraakmakende televisieprogramma werden ze bekend in Nederland en groeide hun socials als een gek. Een Onlyfans-account was dus niet een vreemde vervolgstap. Ze hebben ieder hun eigen account waarop ze seksueel spannende foto’s maken.

5. Sheena (31)

Voor Sheena is Onlyfans een fulltime job. Sinds drie jaar beweegt zij zich op dit platform en heeft dan ook een aanzienlijke ‘fanclub’ opgebouwd. Vooral een succesvolle Playboy-reportage heeft haar naam groot gemaakt, waardoor ze nu op OnlyFans ruim 500 betalende abonnees heeft. Haar vriend Benjamin houdt in de gaten wat ze post op OnlyFans, maar is niet van plan om samen met Sheena content te gaan maken. Sheena is een ervaren creator en werpt zich op om beginners op het platform tips en adviezen te geven.

6. Roos (20)

Roos doet haar Onlyfans-werk op haar slaapkamer in haar ouderlijk huis en heeft ook wel eens een hotelkamer met een vriendin gehuurd, die daar dan foto’s en filmpjes van haar heeft gemaakt. De jonge twintiger zit nu een half jaar op Onlyfans, maar verlegt soms al haar grenzen. Haar content wordt steeds seksueler, maar daar heeft ze zelf geen moeite mee. Voor Roos is het contact met haar fans een groot deel van haar succes. Ze is populair door de girlfriend-experience die ze haar fans biedt. Voor 250 á 600 euro per maand kunnen deze dan een maand lang onbeperkt met haar chatten en Face-timen.

7. Marvin (31)

Geen sixpack of afgetraind lijf voor Marvin. En misschien is het wel daarom dat hij meer moet doen om fans te behouden en te krijgen. Marvin is gay en grenzeloos in zijn content. Hij heeft seks met mannen in alle standjes en vormen en laat zichzelf in vol ornaat zien. Sinds de coronacrisis is hij zijn werk in de horeca kwijt en is Onlyfans zijn enige bron van inkomsten. Marvin woont op dit moment bij zijn moeder die geen moeite heeft met zijn werk op OnlyFans. Zij wil echter niet dat er pornofilms in haar huis worden gemaakt. Zijn OnlyFans-inkomsten spaart hij op om binnenkort naar zijn grote liefde in Colombia af te reizen. Hij heeft hem leren kennen via de chat en zal hem nu eindelijk voor het eerst in levenden lijve ontmoeten.

8. Dennis (26)

Ook Dennis kennen we van Temptation Island en wel van het vorige seizoen. Samen met een hechte vriendengroep bereidt hij zich nu voor op zijn première op Onlyfans. De verwachtingen zijn groot. Hoe zal zijn release verlopen, welke content gaat hij speciaal hiervoor maken en heeft hij direct goud in handen….of niet?

Alle drie de afleveringen van OnlyFans Undercovered vind je vanaf vrijdag (9 april) hier.